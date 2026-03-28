Galatasaray'da zorlu fikstür!
Bir maçı eksik olan Galatasaray, milli maç arasına lider girerken önümüzdeki günlerde ise zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar ligde ve kupada kritik mücadelelerde sahne alacak...
Trendyol Süper Lig'de maç eksiğiyle en yakın rakibi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 4 puan önünde zirvede Galatasaray, nisan ayında ligde zorlu bir viraja girecek.
22 günde 6 maça çıkacak sarı-kırmızılılar, ligin 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.
Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle ertelenen 27. hafta maçında ise 8 Nisan Çarşamba günü Göztepe'ye konuk olacak.
12 Nisan Pazar günü sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak Cimbom, 18 Nisan Cumartesi günü ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
KUPADA RAKİP YİNE GENÇLERBİRLİĞİ
Başkent temsilcisiyle ligde karşılaşacak Galatasaray, 4 gün sonra ise Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında rakibini ağırlayacak.
NİSANDA SON RAKİP FENERBAHÇE
Nisan ayının son maçındaysa Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 26 Nisan Pazar günü sahasında konuk edecek.