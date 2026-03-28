Okan Kurt: Karıma çok teşekkür ediyorum

Bir süredir vücut geliştirme ile ilgilenen Okan Kurt, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası ile Avrupa/Balkan Şampiyonası milli takım seçmelerine katılmıştı.

Demet Akalın da seçmelere katılan Okan Kurt’u izleyiciler arasından desteklemişti. Organizasyona yalnızca izleyici olarak katılan Akalın, yetkililerin özel davetiyle sahneye çıkarak dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etmişti.

Kurt’un yarışmada nasıl bir derece aldığı bilinmezken, ünlü isim hayat arkadaşı Demet Akalın’a teşekkür etti. Okan Kurt, şu ifadelere yer verdi: Bu zorlu süreci çok keyifli bir şekilde geçirdiğime inanıyorum. 5-6 ülke, en az 20 farklı şehir, 50’ye yakın uçuş, karayolu seyahatleri... Ama hiçbiri bahane değil! İş toplantılarımın arasında; arabamda, uçakta, Almanya hızlı treninde, İstanbul ve Mersin ofislerimde 3 yılı aşkın süredir sadece istenilen şekilde beslendim. İradenin en üst seviyede sınandığı bu sporu yaparken, hayatta disiplinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrendim. Başta her anımda yanımda olan ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen; en zor anımda "Senin çok büyük emeğin var, seni ben kendim yarışmaya götüreceğim" diyen karıma çok teşekkür ediyorum.