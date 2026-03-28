        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ICAO'dan yeni düzenleme: Uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazı kullanımı yasaklanıyor

        ICAO'dan yeni düzenleme: Uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazı kullanımı yasaklanıyor

        Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımda bir sınırlama getirerek yolcuların uçuş sırasında kullanımının yasaklanacağını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı

        Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), lityum batarya risklerini azaltmak amacıyla uçaklarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımına yönelik önemli kısıtlamalar getirdi. Yeni kurallar, 27 Mart 2026 tarihinden itibaren tüm uluslararası uçuşlarda geçerli olacak. ICAO'nun açıkladığı düzenlemeye göre; Her yolcu, uçakta en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek. Powerbank'ler sadece kabin bagajında (el bagajı / carry-on) taşınabilecek. Checked bagajda (valiz, kargo bölümü) taşınması kesinlikle yasaklanacak. Yolcular uçuş sırasında powerbank kullanamayacak. Cihazlarını powerbank ile şarj etmek de yasak kapsamına alındı. Taşınabilir şarj cihazları, kabin içinde erişilebilir konumda tutulmalı; genellikle yolcunun üzerinde, koltuk cebinde veya ön koltuk altındaki el bagajında bulundurulması istendi. Uçak mürettebatı ise operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda powerbank taşımaya ve kullanmaya devam edebilecek.

        Bu değişiklikler, ICAO'nun Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması Teknik Talimatları'na (Doc 9284) yapılan güncellemeyle hayata geçiriliyor. Düzenleme, Tehlikeli Maddeler Paneli'nin önerileri üzerine Hava Seyrüsefer Komisyonu tarafından incelendi ve 36 üyeli ICAO Konseyi tarafından onaylandı. Tüm 193 üye devlete resmi olarak bildirilecek. ICAO yetkilileri, "Bu kararlar, yolcu powerbanklerinden kaynaklanan ortaya çıkan riskleri ele alarak uluslararası havacılığın güvenliğini daha da güçlendirecek" açıklamasını yaptı.

        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları