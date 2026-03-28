        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD ve İsrail'in gayrimeşru saldırıları durmalıdır

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD ve İsrail'in gayrimeşru saldırıları durmalıdır

        ABD ve İsrail'in saldırılarını 'gayrimeşru' olarak değerlendiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırı gayriinsani, gayrimeşru saldırıdır. Uluslararası hukuka aykırı saldırı. Esas mesele bu saldırıların durmasıdır" ifadelerini kullandı

        Giriş: 28.03.2026 - 16:56 Güncelleme:
        'Bu gayrimeşru saldırı durmalıdır'

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca İstanbulda düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'ne katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Çelik şöyle konuştu:

        Soykırımcılar gidiyor masum Filistinlinin yüzyıllardır atasından kalmış oturduğu toprağa el koyuyor. Bu siyoniste saldırgan, hırsız demesi gerekir. Dünya medyası buna yerleşimci diyor. Büyük medya organizasyonlarına baktığımızda 'İsrailli yerleşimcilerle Filistinliler arasında çatışma çıktı' deniliyor. Haberin doğrusu 'İsrail'deki hırsız ve saldırgan bazı İsrail vatandaşlarla meşru evini korumak isteyen Filistinliler' denmesi lazım.

        "STRATEJİK BİR SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"

        Netanyahu utanmadan büyük bir terör kampanyası yürütüyor. İsrail'de bir olay olduğu zaman bütün dünyanın gözü önünde 'Bu çatışmalarda sivillerin hedef alınamaz' diyor. Hiçbir şekilde sivillerin hedef alınması kabul edilemez; fakat Netanyahu'nun edeceği laf değildir bu. Savaşın hakikatini anlatma, saldırganın, masumun kim olduğunu yerli yerine koymak açısından büyük bir stratejik savaş yürütülüyor. Bugün İletişim Başkanlığımızın zirvesi her zaman önemliydi ancak bugün 100 kat daha önemli hale geldi.

        "DÜNYADA BAŞKA BİR PLATFORM YOK"

        Saldırganların insan öldürmeye dönük organizasyonlar içinde olduğu kadar buradaki anlatım için büyük yatırım yaptıklarını görüyoruz. Algoritmalarla oynanıyor. Algoritmalarla oynanması savaşın bir devamı olarak devam ediyor. Şu anda iletişim kavramlarının yerli yerine oturtulması lazımdır. Bu kavramların ele alınması konusunda, yanlışlara direnme konusunda bu kadar geniş kapsamlı paneller yapılması, derinlemesine konuşulması dünyada bir ilktir. Dünyada başka bir platform yok, burası var. Burası daha çok bahsettiğim iletişim, anlatıya karşı direnç hatları oluşturmak bakımından önemli bir yer.

        "GAYRİİNSANİ VE GAYRİMEŞRUDUR"

        Bütün bu facianın, insanlık suçlarının başlamasının sebebi Amerika ve İsrail'in birlikte gerçekleştirdikleri saldırıdır. Masum çocuklar okullarında öldürülmüş, hastaneler bombalanmıştır. 'İran anlaşmaya yanaşmıyor' iddiasının temeli olmadığı ortaya çıkıyor. Müzakerelere katılan herkes aşama aşama ilerlediğini ifade ediyor. Bu saldırıyı gerçekleştirenlere bakarsanız, ABD'ye bakarsanız yalanlanmıyor bu haberler. Her ne olursa olsun bu saldırı gayriinsani, gayrimeşru saldırıdır. Uluslararası hukuka aykırı saldırı. Esas mesele bu saldırıların durmasıdır.

        "ASIL DEĞİŞMESİ GEREKEN NETANYAHU"

        Birtakım hedeflerinin vurulmasından İsrail tarafının rejim değişikliği taleperi var. İsrail'in rejim değişikliği talebi uluslararası hukuk açısından gayrimeşru talep. İsrail'in birileri güvenliğini ciddiye alıyorsa, durup da 'İsrail'in savunma hakkı var' diyerek daha çok katliam yapmaması lazım. Bugün değişmesi gereken bir şey varsa Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor. 'İran şu şartları yerine getirmeli' diyorlar. Burada saldırgan taraf saldırısından vazgeçmeli. Burada esas olan mesele bütün bölgeyi içine çekecek çok daha büyük facialara yol açacak saldırganlığın durmasıdır.Asıl kilit nokta ABD ve İsrail'in gayrimeşru saldırısının durmasıdır. Umarız ki Pakistan'daki gelişmeler bu sonuca ulaşılması için iyi bir zemin oluşturur.

