Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı | Dış Haberler

        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 18:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin Duhok’taki konutuna insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

        Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Barzani'nin Duhok'taki konutuna İHA ile saldırı düzenlendi.

        Saldırının detaylarına dair bilgi verilmeyen açıklamada, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Barzani'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

        Sudani, görüşmede konutuna yönelik saldırıyı sert bir dille kınarken Barzani'nin ulusal birlik ve tüm Iraklılar arasındaki dayanışmayı güçlendirme yönündeki tutumundan övgüyle söz etti.

        Başbakan Sudani ayrıca, olayın tüm yönleriyle araştırılması, faillerin tespit edilmesi ve haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla federal hükümet ile IKBY'ye bağlı güvenlik birimlerinden oluşan ortak bir güvenlik ve teknik ekip kurulması talimatı verdi.

        Irak'ı bölgedeki çatışmalara sürüklemek isteyen yasa dışı, bölgesel veya uluslararası hiçbir tarafa izin vermeyeceğini vurgulayan Sudani, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarının korunması için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

