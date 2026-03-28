Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya JD Vance: Yakında oradan çıkacağız | Dış Haberler

        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız

        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la devam eden savaşa ilişkin açıklamasında, "Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 19:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail ile birlikte İran'a karşı yürüttükleri saldırılarda askeri hedeflerin büyük çoğunluğunu gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

        Vance, ABD'li muhafazakar gazeteci Benny Johnson'a mülakat verdi.

        Vance, "Tüm askeri hedeflerimizi gerçekleştirdik. Başkan (Donald Trump), ayrıldıktan sonra bunu çok çok uzun bir süre tekrar yapmak zorunda kalmamamız için bir süre daha çalışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

        İran'ın hala ABD'yi tehdit ettiğini ve nükleer silah yapmaya çalıştığını öne süren Vance, ABD'nin İran'ı çok uzun süre etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirtti.

        Vance, İran'a saldırılar sonucu yükselen benzin fiyatlarıyla ilgili soruya, "Haklısınız, Orta Doğu'da olup bitenler yüzünden benzin fiyatları kesinlikle yükseldi ama düşecek." yanıtını verdi.

        Benzin fiyatlarındaki yükselmeyi "geçici bir tepki" olarak niteleyen Vance, İran'da 1 veya 2 yıl gibi uzun süre kalmayacaklarını kaydetti.

        Vance, "Yakında oradan çıkacağız ve benzin fiyatları tekrar düşecek." dedi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

