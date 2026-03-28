Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı

Antalya'nın Serik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ırmağa uçtu. Suya gömülen otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.Edinilen bilgilere göre; Boğazkent boğazı mevkiinde ilerleyen araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, balıkçı barınağının girişinden Köprüçayı Irmağı'na uçtu. Araç içerisinde bulunan 3 kişi, saniyeler içinde su alan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Daha Az Göster