Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya USS Tripoli bölgeye ulaştı | Dış Haberler

        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşık 3 bin 500 askeri personel taşıyan amfibi hücum gemisi USS Tripoli'nin Orta Doğu bölgesindeki CENTCOM sorumluluk alanına ulaştığını açıkladı.

        Giriş: 28.03.2026 - 22:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "ABD Donanması ve deniz piyadeleri personelini taşıyan USS Tripoli, 27 Mart'ta CENTCOM sorumluluk alanına ulaştı. 'Amerika' sınıfı amfibi hücum gemisi, yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve savaş uçakları ile amfibi hücum ve taktik unsurlardan oluşan Tripoli Amfibi Hazır Grubu/31. Deniz Piyade Seferi Birliği'nin amiral gemisi olarak görev yapıyor." denildi.

        CENTCOM, geminin uçuş güvertesinin ve gemideki personelin yer aldığı fotoğrafları da paylaştı.

        USS Tripoli'nin İran'a karşı saldırılarda yer alan ancak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bölgeden ayrılarak Hırvatistan'a demir atan dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un açıklığını doldurduğu düşünülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hİlalnur'un öldüğü kazada tutuksuz yargılamaya İtİraz

        ANKARA'nın Polatlı ilçesinde kavşakta Hilalnur Tüzün'ün (17) kullandığı motosikletin otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kazaya ilişkin diğer sürücü Doğukan Ç.'nin (26) 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anne Gülhanım Tüzün, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan s...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Uçuşlarda yeni powerbank kuralı
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Aile baskısı yok"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
