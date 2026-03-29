Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail polisi Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya müdahale etti! | Dış Haberler

        İsrail polisi Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya müdahale etti!

        İsrail polisi, dün akşam Tel Aviv'de ABD-İsrail'in İran'a başlattıkları ve 30 gündür süren saldırıları protesto eden kalabalığa müdahale etti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 09:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de ABD-İsrail'in İran'a devam eden saldırılarını protesto etmek için toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı.

        2

        Bazı anket çalışmalarında İsraillilerin büyük çoğunluğunun İran'a saldırıları desteklediği belirtilmesine rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce İsrailli, Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda savaş karşıtı protesto için toplandı.

         

         

        3

        Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ülkelerinin İran ve Lübnan'a saldırıları, Gazze'de işlediği soykırım ile Batı Şeria'daki ihlallerinin aleyhinde megafonla slogan attı.

         

         

        4

        İsrailli protestocular ayrıca, Gazze'deki soykırıma dikkati çeken, İran'a saldırıların Netanyahu hükümetinin çıkarına hizmet ettiğini ifade eden pankartlar taşıdı.

         

         

        5

        Gösteriye, Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde ve İsrail Milletvekili Ofer Cassif de katıldı.

         

         

        6

        İsrail polisi, "gösterinin İsrail ordusu iç cephe komutanlığının açıkladığı toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiği"ne ilişkin anons yaptıktan kısa bir süre sonra göstericilerin konuşma yapmak için kurduğu alana müdahale etti.

         

         

        7

        Göstericileri alandan çıkarmak isteyen İsrail polisi ve bölgede yeniden toplanan protestocular arasında meydana gelen arbede yaklaşık bir saat boyunca sürdü. İsrail polisi, bazı göstericileri gözaltına aldı.

         

         

        8

         "Netanyahu ve Trump, savaş suçlusu" 

        Protestoya "Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderin" yazılı döviz taşıyarak katılan İsrailli Erad ise "Netanyahu ve Trump, savaş suçlusu. Bu savaşın tek kazananı onlar. Buradaki herkes savaşa, işgale ve siyonizme karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

         

         

        9

        Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün (INSS) anketine göre, İsraillilerin yüzde 78,5'i İran'a yönelik saldırıları destekliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

