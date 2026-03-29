        Hava Durumu Son dakika hava durumu: Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat! | Son dakika haberleri

        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre bugün yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Açıklamada ayrıca bu bölgelerde fırtına beklendiği, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da da çığ tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

        Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 11°

        Ankara

        Yağmurlu 12°

        İzmir

        Yağmurlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 16°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 16°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı Bulutlu 17°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 16°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Yağmurlu

        Hava sıcaklığının da batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

        3 ÖNEMLİ UYARI

        Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Rüzgarın da, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli olunması istendi.

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

        Fotoğraf: AA

