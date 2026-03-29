Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

İstanbul Yağmurlu 11° Ankara Yağmurlu 12° İzmir Yağmurlu 15° Antalya Yağmurlu 16° Trabzon Parçalı bulutlu 16° Bursa Yağmurlu 8° Adana Parçalı Bulutlu 17° Diyarbakır Yağmurlu 16° Gaziantep Yağmurlu 13° Ağrı Yağmurlu 7°

Hava sıcaklığının da batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

3 ÖNEMLİ UYARI

Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Rüzgarın da, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yine dikkatli olunması istendi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

