        Haberler Spor Basketbol TKBL Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da: Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring! - Basketbol Haberleri

        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da: Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geleceği play-off final serisi bugün başlıyor. Serinin ilk maçı, saat 16.00'da başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Giriş: 29.03.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring'in karşı karşıya geleceği play-off final serisi başlıyor.

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı serinin ilk maçı bugün saat 16.00'da başlayacak ve HT Spor'dan canlı yayınlanacak.

        Sarı-lacivertli ekibin ev sahibi avantajına sahip olduğu final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım, 2025-2026 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

        Play-off final serisinde ilk 2 müsabaka, 29 Mart ve 1 Nisan'da Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise 4 Nisan'da Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

        İKİ TAKIMIN FİNAL YOLCULUĞU

        Fenerbahçe Opet, bu sezon Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde finale namağlup yükselirken, Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 3 yenilgi yaşadı.

        Ligde normal sezonu 20'de 20 yaparak lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Melikgazi Kayseri Basketbol'a, yarı finalde de ÇİMSA ÇBK Mersin'e 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

        Galatasaray ise Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 24 müsabakada 21 galibiyet elde etti. Üç mağlubiyeti de ikinci sırada tamamladığı normal sezonda yaşayan sarı-kırmızılılar, play-off çeyrek finalinde Nesine Aydın'a, yarı finalde ise Emlak Konut'a 2-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

        BU SEZON 3 DERBİYİ DE FENERBAHÇE KAZANDI

        Fenerbahçe Opet, bu sezon Galatasaray Çağdaş Faktoring ile oynadığı 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler, ligde sarı-kırmızılı takımı 75-71 ve 75-70'lik skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'ı 86-66 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        İki takım, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de rakiplerine üstünlük sağlamaları halinde şampiyonluk maçında da karşı karşıya gelecek.

        FENERBAHÇE SON YILLARA DAMGA VURDU

        Sarı-lacivertli takım, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 19 şampiyonluğun 8'ine son 10 yılda imza attı.

        Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

        2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.

        2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 7 defa kupayı müzesine götürerek lige damgasını vurdu.

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

        GALATASARAY 13 KEZ ŞAMPİYON OLDU

        Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.

        1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılılar, bu sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olması halinde 11 yıllık özleme son verecek.

        Üç galibiyete ulaşan ekibin sezonu şampiyon olarak tamamlayacağı serinin programı şöyle:

        29 Mart Pazar:

        16.00 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

        1 Nisan Çarşamba:

        19.30 Fenerbahçe Opet-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Metro Enerji)

        4 Nisan Cumartesi:

        16.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Opet (Sinan Erdem)

        Not: Serinin uzaması durumunda oynanacak 4 veya 5. maçın tarihi daha sonra duyurulacak.

