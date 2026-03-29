Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı

        İçişleri Bakanlığı, "İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" sistemini hayata geçirdi. Buna göre, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek amaçlanıyor. Yeni sistemle artık sürücüler güzergahları üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık görebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 12:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı

        Uygulama, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Sürücüler, yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor.

        Uygulamada sürücüler için "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm yer alıyor. Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde dolduruluyor. Ardından 'Rota oluştur'a bastıktan sonra rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor.

        REKLAM

        Örneğin İstanbul Beyoğlu'ndan Ankara Altındağ'a gidecek bir sürücü, 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridorundan geçiyor.

