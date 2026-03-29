İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
İçişleri Bakanlığı, "İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları" sistemini hayata geçirdi. Buna göre, trafik güvenliğini sağlamak ve sürücüleri hız sınırı uyarılarına uymaya teşvik etmek amaçlanıyor. Yeni sistemle artık sürücüler güzergahları üzerindeki tüm radar ve kontrol noktalarını anlık görebilecek
Giriş: 29.03.2026 - 12:00
Uygulama, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor. Sürücüler, yaklaşık 30 dakikada bir güncellenen haritaya ulaşabiliyor.
Uygulamada sürücüler için "Nereden" ve "Nereye" olmak üzere iki ana bölüm yer alıyor. Bu alanlar yola çıkılacak il ve ilçe, gidilecek il ve ilçe şeklinde dolduruluyor. Ardından 'Rota oluştur'a bastıktan sonra rota üzerindeki radar, hız koridoru ve kontrol noktaları görüntüleniyor.
REKLAM
Örneğin İstanbul Beyoğlu'ndan Ankara Altındağ'a gidecek bir sürücü, 3 radar noktası, 29 kontrol noktası ve 3 hız koridorundan geçiyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ