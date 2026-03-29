Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması: Gündem yeniden Ferreirinha! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması: Gündem yeniden Ferreirinha!

        Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ferreirinha'nın, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yürüttüğü iddia edildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeni sezon yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kanat transferi için rotanın yeniden Güney Amerika'ya çevrildiği iddia edildi.

        2

        Brezilya Serie A takımlarından Sao Paulo'da top koşturan 28 yaşındaki Ferreirinha, siyah-beyazlıların transfer radarına girdi.

        3

        Brezilyalı gazeteci Ramoni Artico’nun haberine göre, 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yürütüyor.

        4

        Haberde, Sao Paulo yönetiminin oyuncunun olası transferine sıcak baktığı ve gelecek tekliflere zorluk çıkarmayacağı ifade edildi. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde transferin yaz transfer döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

        5

        Daha önce de Türk kulüplerinin radarına giren Brezilyalı kanat için Aralık 2025’te ESPN tarafından Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilgisi olduğu duyurulmuş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

        6

        Ferreirinha, Sao Paulo formasıyla bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada henüz gol veya asist katkısında bulunamadı.

