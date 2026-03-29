Niğde'de kadın cinayeti! Kasap koca, tartıştığı karısını bıçakladı... Ağır yaralanan kadın kurtarılamadı
Niğde'de boşanma aşamasındaki C.Y. ile eşi B. Zeliha Yaylacı arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. C.Y., tartıştığı eşi B. Zeliha Yaylacı'yı bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçıp intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu, yargı sürecinin takip edileceği bildirildi
TARTIŞMAYA BAŞLADILAR
AA'daki habere göre olay; Niğde'nin Bor ilçesinde meydana geldi. Selçuklu Mahallesi'ndeki bir apartmanda 46 yaşındaki C.Y. ile 26 yaşındaki eşi B. Zeliha Yaylacı arasında tartışma çıktı. C.Y, tartışma sırasında bıçakla eşini yaraladı.
OLAYIN ARDINDAN KAÇTI
Kasap olduğu öğrenilen C.Y, olayın ardından kaçarak aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Ağır yaralanan kadın ile şüpheli koca, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çift, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan kadın buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
İHA'daki habere göre; zanlı eş C.Y.'nin de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAKLAR
Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu, dün B. Zeliha Yaylacı’nın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargı sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.
Barodan yapılan yazılı açıklamada, B. Zeliha Yaylacı'nın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü haberinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
"KADINLARIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Kentte meydana gelen kadın cinayetlerinin engellenmesi ve suçluların yargılanması için Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ları bu amaçla birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Kadınlarımızı sahipsiz bırakmayacağımızı ve başta hemşehrimiz Zeliha Yaylacı’nın ceza dosyası olmak üzere yargılama süreçlerinin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Zeliha Yaylacı’nın ailesine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize baş sağlığı diliyoruz."