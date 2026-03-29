Robert De Niro ve Jane Fonda 'Krallara Hayır' protestolarında
ABD genelinde milyonlarca kişinin katıldığı 'Krallara Hayır' (No Kings) protestolarında, Trump yönetiminin politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koyanlar arasında Robert De Niro, Jane Fonda, Joan Baez, Bruce Springsteen gibi isimler de vardı
Geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlenen Donald Trump karşıtı 'Krallara Hayır' (No Kings) protestolarından sonra, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ABD genelindeki gösterilerde, milyonlarca kişi meydanlara akın etti. ABD genelinde 50 eyalette 3 bin 100'den fazla yerde düzenlenen protestolara 9 milyondan fazla kişinin katıldığı düşünülüyor.
Başkent Washington'dan Los Angeles'a, New York'tan Chicago'ya kadar, başta büyük şehirler olmak üzere ülkenin değişik bölgelerinde protestolara katılanlar arasında dünya çapında sanatçılar da öncü olarak yer aldı.
Robert De Niro, Jane Fonda, Bruce Springsteen, Joan Baez gibi isimler, yürüyüş kortejlerinin en önünde yer alarak Trump'ın savaş yanlısı ve göçmen karşıtı politikalarına tepki gösterdi.
"TRUMP BİR TEHDİT"
Robert De Niro, Trump için, "Özgürlüklerimiz ve güvenliğimiz için varoluşsal bir tehdit" nitelendirmesi yaptıktan sonra, "Şimdi durdurulması gerekiyor" dedi.
DE NIRO: 'TRUMP'A HAYIR' DİYE DUYUYORUM
Göçmenlere yönelik sert tutumuyla bilinen ICE polisini, İran savaşını ve Trump'ın "bir tiran gibi yönetme arzusunu" protesto etmek amacıyla New York'ta düzenlenen gösteriye katılan Oscar ödüllü oyuncu, ceketine "New York'u Seviyorum" rozeti taktı. 'Baba' filminin yıldızı, katılımcılara hitaben, "Kalabalıklar 'Krallara Hayır' diye bağırırken, ben aslında 'Trump'a Hayır' diye duyuyorum" dedi.
Trump daha önce 'Krallara Hayır' protestolarını "çok küçük" ve "çok etkisiz" olarak nitelendirmiş, kendisinin kral olmadığını ve ülkeyi iyileştirmek için gayretle çalıştığını iddia etmişti.
ABD'nin başkenti Washington'da Kennedy Merkezi önünde, ünlü oyuncu Jane Fonda, ünlü şarkıcı Joan Baez ve şarkıcı-söz yazarı Maggie Rogers, 'Özgürlüğümüz İçin Birleşmiş Sanatçılar' etkinliğinde binlerce kişinin önünde performans sergiledi. Oyuncu Billy Porter ve şair Rupi Kaur da sahnede konuşma yaptı.
"SEVGİNİN TARAFINI SEÇİYORUZ"
Jane Fonda, ICE polisi tarafından öldürülen ABD vatandaşı Renee Good'un eşi Becca Good'un yaptığı açıklamayı okudu. Good açıklamasında, "Dünya artık eşimin güneş gibi parıldadığını ve eşsiz bir iyilikle ışıldadığını biliyor. İnanılmaz bir insanı kaybettik. Bu durum insanları durup düşünmeye, nefes almaya ve taraf seçmeye zorladı. Biz sevginin tarafını seçiyoruz" dedi.
Minnesota'nın St. Paul kentinde düzenlenen mitinge Trump karşıtı söylemleriyle son dönemde gündemde olan şarkıcı Bruce Springsteen de katıldı. Springsteen, ABD vatandaşları Alex Pretti ve Renee Good'un ICE polisi tarafından öldürülmesinin ardından yazdığı 'Streets of Minneapolis' şarkısını seslendirdi.
"BU GERİCİ KABUS KABUL EDİLEMEZ"
Rock müzisyeni, "Geçtiğimiz kış, federal birlikler Minneapolis sokaklarına ölüm ve terör getirdi. Ama yanlış şehri seçtiler. Minneapolis, Minnesota halkının gücü ve dayanışması tüm ülkeye ilham kaynağı oldu. Gücünüz ve kararlılığınız bize bunun hâlâ Amerika olduğunu ve bu gerici kabusun, Amerikan şehirlerine yapılan bu işgallerin kabul edilemez olduğunu gösterdi" diye konuştu.