Petek Dinçöz'den Burcu Güneş'e destek: Burcu'nun tarafındayım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Petek Dinçöz, Ataşehir'deki bir mekânda sevenleriyle bir araya geldi. Parmağındaki tektaş yüzüğüyle ilgili konuşan Dinçöz, "Bülent Ersoy yüzüğüyle ev alıyordu, bununla jet alırım herhalde" diyerek espri yaptı. Ardından sözlerinin şaka olduğunu belirten şarkıcı, "Gerçek olsa herkesi emekliliğe ayırırdım. Işıltılı şeyler takmayı seviyorum" dedi.

Petek Dinçöz, gazetecilerin "Paraya önem veriyor musunuz?" sorusuna "Bir oğlum var, en büyük yatırımım ona... Paraya çok değer vermem. Eskidendi çanta, ayakkabı merakı şimdi öyle şeyler yapmıyorum" yanıtını verdi. Sahne ile ev hayatı arasındaki farkı anlatan Dinçöz, "Evet, çok fark var. Evdeki Petek, eşofmanını giyen, temizlik yapan bir kadın. Hatta temizlik hastasıyım, temizlik yapmayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Petek Dinçöz'ün Serkan Kodaloğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Aslan Kodaloğlu.

Şarkıcı Burcu Güneş, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Demet Akalın hakkında sert ifadeler kullanarak, "Onu, ne sanat olarak, ne emek olarak, ne duruş olarak, ne de kalite açısından kendime yakın görüyorum. Kendi yolumda benimle rakip olabilecek seviyede de görmüyorum" demişti. Petek Dinçöz'e, Güneş'in Akalın'a yönelik bu sözleri ve daha sonra tartışmaya İrem Derici, Ece Seçkin ve Bengü'nün de dahil olması soruldu.

Demet Akalın ve Burcu Güneş

"BURCU GÜNEŞ HAKLI"

Dinçöz, konuyla ilgili "Ben Burcu'nun (Güneş) tarafındayım, onu çok seviyorum. Bence burada haklı" diyerek Güneş'e destek verdi.

"ZAMANINDA GÜLBEN ERGEN VE HÜLYA AVŞAR'I KARŞIMA ALDIM"

Petek Dinçöz, ardından "Zamanında ben de Gülben Ergen ve Hülya Avşar'ı karşıma aldım. Şimdiki tartışmalar bana çok komik geliyor" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar ve Gülben Ergen

"VEFAT EDENİN ARKASINDAN KÖTÜ KONUŞMAYI DOĞRU BULMUYORUM"

Dinçöz, daha önce birlikte çalıştığı, 23 Mart'ta evinin 16'ncı katından düşerek hayatını kaybeden Erol Köse ile ilgili sorulara ise "Vefat eden birinin arkasından konuşmayı doğru bulmuyorum. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" yanıtını verdi.

Erol Köse