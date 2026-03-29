Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kahkaha zinciri nasıl başlıyor? Kendinizi tutamıyorsanız sebebi siz değilsiniz beyniniz: Bulaşıcı kahkahanın sebebi bakın ne!

        Gülmenin neden bu kadar bulaşıcı olduğunu hiç düşündünüz mü? Bilim insanlarına göre bunun arkasında sandığınızdan çok daha karmaşık bir beyin mekanizması var. Sizin için derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 11:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bazen en ciddi anlarda bile kendinizi tutamayıp gülmeye başladığınız oluyor mu? Üstelik biri güldüğünde bunun hızla yayılması da cabası… İşte detaylar!

        2

        GÜLMENİN ARDINDAKİ GİZLİ MEKANİZMA

        Gülmek çoğu zaman basit bir refleks gibi görünse de aslında beynin karmaşık bir işleyişinin sonucu. Özellikle kontrol edemediğimiz kahkahalar, duygusal merkezlerimizin devreye girmesiyle ortaya çıkıyor. Bu durum, gülmenin sadece bir eğlence tepkisi değil, aynı zamanda biyolojik bir süreç olduğunu gösteriyor.

        3

        İKİ FARKLI GÜLME TÜRÜ VAR

        Bilim insanları gülmeyi temelde ikiye ayırıyor: istemli ve istemsiz gülme. İstemli gülme, sosyal ortamlarda nezaket gereği ortaya çıkabiliyor.

        4

        Ancak istemsiz gülme çok daha güçlü ve kontrol edilmesi zor. Çünkü bu tür gülme, beynin duygularla ilgili bölgeleri tarafından yönetiliyor ve çoğu zaman bilinçli düşünceden önce devreye giriyor.

        5

        SOSYAL ORTAMLARDA ETKİSİ KATLANIYOR

        Araştırmalar, insanların yalnızken nadiren güldüğünü ancak bir başkasıyla birlikteyken gülme ihtimalinin katbekat arttığını ortaya koyuyor. Bu da gülmenin doğrudan sosyal etkileşimle bağlantılı olduğunu kanıtlıyor. Başka birinin gülüşünü duymak bile beynimizi harekete geçirebiliyor.

        6

        BEYNİN “KATIL” SİNYALİ

        Uzmanlara göre birinin gülmesi, çevresindekilerin beynine adeta bir sinyal gönderiyor. Bu sinyal, “Bu komik, sen de gül” şeklinde yorumlanıyor. Bu yüzden gülmek çoğu zaman zincirleme bir reaksiyona dönüşüyor. Özellikle kalabalık ortamlarda kahkahanın hızla yayılması tesadüf değil.

        7

        NEDEN KENDİMİZİ DURDURAMIYORUZ?

        Gülmeyi bastırmaya çalıştıkça daha çok gülmemizin nedeni de yine beynimiz. Çünkü duygusal merkezler, mantıklı düşünceden daha hızlı tepki veriyor. Bu da “gülmemeliyim” diye düşündüğümüz anlarda bile kontrolü kaybetmemize yol açıyor.

        Kaynak: Popular Science

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Ölüme neden olan yumrukta dava açıldı!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        Motosiklet bebek arabasına çarptı! Arya bebek hayatını kaybetti!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        Sağanak, fırtına ve çığ tehlikesine dikkat!
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Pazar keyfi yapmak isteyenler buraya!
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!