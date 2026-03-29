Hakan Altun'un konserinde kavga çıktı
Hakan Altun'un konserinde kavga çıktı. Oyuncu Bahar Şahin, eğlenceyle başlayan geceyi bir anda gerginliğe sürükleyen o anları takipçileriyle paylaştı
Giriş: 29.03.2026 - 13:06
Hakan Altun'un konserinde beklenmedik bir olay yaşandı. Konserin ilerleyen saatlerinde seyirci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle mekânda tansiyon yükseldi. Sözlü atışmaların yerini arbedeye bıraktığı anlarda, güvenlik görevlileri olaya müdahale etmekte zorlandı.
O sırada konseri izleyenler arasında yer alan oyuncu Bahar Şahin, yaşanan kaosu cep telefonuyla kaydetti. Şahin, eğlenceyle başlayan gecenin bir anda gerginliğe sürüklenmesini şaşkınlıkla takipçilerine aktardı.
