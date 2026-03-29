Böyle evlat olmaz olsun! Annesini döverek öldüren avukat son kez hakim karşısına çıktı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde annesi Gül Yıldırım’ı (65) döverek öldüren avukat Kayhan Yıldırım, tutuklu yargılandığı davada "Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

DHA'daki habere göre olay; geçen yıl mart ayında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana geldi. Gül Yıldırım’ın komşuları polisi arayarak birkaç gündür evden kavga sesleri geldiğini ancak seslerin bir süredir kesildiğini ve kadının da dışarı çıkmadığını söyledi.

EKİPLER EVE GİTTİ

İhbar üzerine polis, sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti.

YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

Ekipler, içeri girdiğinde Yıldırım’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan kontrollerde ağır şekilde dövüldüğü belirlenen Gül Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis, kadının avukat oğlu Kayhan Yıldırım’ı gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAKKINDA DAVA AÇILDI

Soruşturma sonunda Kayhan Yıldırım hakkında ‘Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dava süresince annesini öldürme kastının olmadığını belirten tutuklu sanık Yıldırım, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Önceki savunmalarını tekrar eden Kayhan Yıldırım, mahkeme heyeti tarafından suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve suçun işlendiği yer nedeniyle ‘Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Ceza verilirken, Kayhan Yıldırım’ın ‘Yargılama süresince gözlemlenen kişiliği ve suçtan sonra pişmanlık göstermeyen tutum ve davranışları’ nedeniyle de hiçbir indirim uygulanmadı.