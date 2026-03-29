Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Böyle evlat olmaz olsun! Annesini döverek öldüren avukat son kez hakim karşısına çıktı

        Böyle evlat olmaz olsun! Annesini döverek öldüren avukat son kez hakim karşısına çıktı

        Kahramanmaraş'ta avukat Kayhan Yıldırım, annesi Gül Yıldırım'ı darp ederek öldürdü. Yıldırım, yargılandığı davada son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığı "üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın yargılama sürecindeki tutumları dikkate alınarak herhangi bir indirim uygulanmadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 14:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde annesi Gül Yıldırım’ı (65) döverek öldüren avukat Kayhan Yıldırım, tutuklu yargılandığı davada "Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        KOMŞULARI POLİSE HABER VERDİ

        DHA'daki habere göre olay; geçen yıl mart ayında Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana geldi. Gül Yıldırım’ın komşuları polisi arayarak birkaç gündür evden kavga sesleri geldiğini ancak seslerin bir süredir kesildiğini ve kadının da dışarı çıkmadığını söyledi.

        EKİPLER EVE GİTTİ

        İhbar üzerine polis, sağlık ekipleriyle birlikte eve gitti.

        YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

        Ekipler, içeri girdiğinde Yıldırım’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan kontrollerde ağır şekilde dövüldüğü belirlenen Gül Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis, kadının avukat oğlu Kayhan Yıldırım’ı gözaltına aldı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        HAKKINDA DAVA AÇILDI

        Soruşturma sonunda Kayhan Yıldırım hakkında ‘Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

        SON KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Dava süresince annesini öldürme kastının olmadığını belirten tutuklu sanık Yıldırım, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Önceki savunmalarını tekrar eden Kayhan Yıldırım, mahkeme heyeti tarafından suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve suçun işlendiği yer nedeniyle ‘Üstsoya karşı canavarca hisle eziyet ederek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        İNDİRİM UYGULANMADI

        Ceza verilirken, Kayhan Yıldırım’ın ‘Yargılama süresince gözlemlenen kişiliği ve suçtan sonra pişmanlık göstermeyen tutum ve davranışları’ nedeniyle de hiçbir indirim uygulanmadı.

        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
