        Haberler Dünya ABD'de tutuklu bulunan Maduro'dan aylar sonra ilk kez mesaj! | Dış Haberler

        ABD'de tutuklu bulunan Maduro'dan aylar sonra ilk kez mesaj!

        ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Maduro ve eşi Flores, aylar sonra ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı. ABD'de tutuklu bulunan Maduro'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İyiyiz, kararlıyız, sakiniz ve sürekli dua ediyoruz" denildi; ancak mesajı kimin paylaştığı belli değil.

        Giriş: 29.03.2026 - 15:10
        ABD operasyonuyla görevden alınan ve üç aydır New York'ta hapishanede bulunan Venezuela'nın eski lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

        Maduro'nun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "İyiyiz, kararlıyız, sakiniz ve sürekli dua ediyoruz" denildi; ancak mesajı kimin paylaştığı belli değil.

        Venezuela lideri, destekçilerine teşekkür ederek "Mesajlarınızı, e-postalarınızı, mektuplarınızı ve dualarınızı aldık. Her sevgi sözü, her şefkat gösterisi ruhlarımızı doyuruyor ve bizi manevi olarak güçlendiriyor" açıklamasında bulundu.

        Maduro'nun "Halkımızın zor zamanlarda birlik içinde kalabilme, Venezuela içinde ve sınırlarımızın ötesinde sevgi ve dayanışma gösterebilme yeteneğine derin bir hayranlık duyuyoruz.” ifadeleri de dikkat çekti.

        ABD operasyonuyla 3 Ocak gecesi Karakas'taki evlerinden alınıp ABD'ye getirilen ve tutuklanan Maduro ve Flores'in internete veya haberlere doğrudan erişimlerinin olmadığı, bunun yerine aileleri ve avukatlarıyla sınırlı telefon görüşmeleri yaptıkları bildiriliyor.

        Venezuela hükümetine yakın bir kaynak, Maduro'nun İncil okuyarak zaman geçirdiğini ve Metropolitan Gözaltı Merkezi'ndeki bazı tutuklular tarafından hala "başkan" olarak anıldığını söyledi.

        Oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının koşullara rağmen sakin ve fiziksel olarak aktif kaldığını kamuoyuna açıkladı.

        SUÇSUZ OLDUĞUNU SAVUNDU

        Kendisini "savaş esiri" ilan eden Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere bir dizi suçlamaya karşı suçsuz olduğunu savundu.

        Ne olmuştu?

        Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

        ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

        Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        8'i kadın 15 kişi tutuklandı! Kadınların aşk tuzağı çetesi!

        Ankara'da, akıllara durgunluk veren bir kadın çetesi operasyonu gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden erkeklerle tanışıp "sevgili" rolü yapan kadın çetesi, kurdukları tuzakla mağdurları evlerinde gasp etti. Kadınların "aşk tuzağı", elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle deşifre edildi. Düzenl...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        "Musk İran Savaşı'na ilişkin görüşmeye katıldı" iddiası
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        Zeynep'in öldüğü kazada kaporta parası istediler!
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        İçişleri Bakanlığı'ndan yeni uygulama: Radar haritası yayınlandı
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Tartıştığı karısını öldürüp, intihar etti
        Konserde kavga çıktı
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        "Burcu'nun tarafındayım"
        "Burcu'nun tarafındayım"
        İtibar kaybediyorlar
        İtibar kaybediyorlar