Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama - Haberler

        YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitenin 3 yılda bitirilebilmesi uygulamasına ilişkin açıklama

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, isteyen ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteyi 3 yılda bitirebilmesine ilişkin hayata geçirilmesi planlanan uygulamayla ilgili, "Dünyada küresel anlamda çok önemli değişimler yaşanıyor. Üniversite eğitimi de bundan mutlaka etkileniyor. Üniversitelerimizin bu değişime karşı pasif alıcı olarak değil ama bu değişimi yönetecek şekilde yeniden yapılanmasına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Daha büyük, daha kapsamlı bir projenin bir parçası bu 3 yıl dediğimiz konu" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayata geçirilmesi planlanan uygulamayı değerlendiren Özvar, üniversitelerin bilgi tekellerinin yavaş yavaş kırılmaya, yeni öğrenim alanları ve araçlarının ortaya çıkmaya başladığını söyledi.

        Bir üniversite programını ikame edebilecek pek çok sivil ve internet ortamında yapıların ortaya çıktığını belirten Özvar, bugün artık üniversitelerin öğrencilerine sadece bilgiyi aktaran değil, en az onun kadar belki ondan daha fazla oranda beceriyi öğretebilecek, beceri kazanmayı sağlayabilecek kurumlar haline dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

        YENİ UYGULAMA 3 YILA İNDİRME PROJESİ GİBİ DÜŞÜNÜLMEMELİ

        Özvar, yeni uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Bunu sadece 3 yıla indirme projesi gibi düşünmeyin. Üniversite eğitiminin sadece kısalması, derslerin azalması şeklinde görmemek lazım. Dünyada küresel anlamda çok önemli değişimler yaşanıyor. Üniversite eğitimi de bundan mutlaka etkileniyor. Üniversitelerimizin bu değişime karşı pasif alıcı olarak değil ama bu değişimi yönetecek şekilde yeniden yapılanmasına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır. Daha büyük, daha kapsamlı bir projenin bir parçası bu 3 yıl dediğimiz konu. Biz başta Avrupa Kredi Transferi ve Birikim Sistemi olmak üzere ulusal krediler üzerinde de bütün üniversitelerimizi, paydaşlarımızı, sendikaları, meslek örgütlerini, bütün barolar ve odalarla bir araya gelmek suretiyle bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Daha somut neticeleri bir süre sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını anlatan Özvar, görüş ve eleştirileri dinleyerek istişare toplantılarını sürdürdüklerini dile getirdi.

        Özvar, söz konusu uygulamanın bazılarının dediği gibi sadece "ders saatlerinin sıkıştırılması, çocukların bir an önce üniversitenin dışına çıkartılması" biçiminde ifade edilenin çok ötesinde olduğunu ifade etti.

        Gündem maddelerine dikkatle bakıldığında, bunun aslında dünyadaki pek çok gelişmeyle paralel seyreden bir anlayışı, vizyonu temsil ettiğine dikkati çeken Özvar, "Uygulama, çocuklara gelecekte ihtiyaçları olan bilgi, beceri ve yetkinliği daha etkin bir süre içerisinde kazandıracağımız, uygulamaya daha fazla öğrenciyi sokabileceğimiz ve öğrenciler daha mezun olmadan önce sektörle temasını kurabileceğimiz daha büyük projenin bir parçasıdır" diye konuştu.

        "ÜNİVERSİTELERİMİZ YILLARDIR İÇERİĞİ DEĞİŞMEMİŞ PROGRAMLARI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

        Bütün üniversitelere bir anda "hadi 3 yıla geçin" biçiminde bir anlayışı asla temsil etmediklerini anlatan Özvar, şöyle devam etti: "Ama diyoruz ki artık üniversitelerimiz verdiği dersleri, ders havuzlarını, seçmeli dersleri, yıllardır içeriği değişmemiş programları mutlaka gözden geçirmeli, günün şartlarına uygun şekilde yeniden yapılandırmalı ve öğrencilerimize bilginin yanında daha fazla beceri kazandıracak şekilde üniversite öğretimini formüle etmelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Burada vurgulayacağımız konu tırnak içerisinde 4 yılı 3 yıla sıkıştırmak asla değil. Biz derslerin daha etkin olmasını, hocalarımızdan daha fazla istifade edebilmeyi, öğrencilerimizin okurken tecrübe sahibi olmasını istiyoruz. Artık dünyayla ilişiği kalmamış, yasalarla, sektörle ilişiği bulunmayan programların bir kenara bırakılarak, bilgimizi daha güncellemeyi, öğrencilere vereceklerimizi günümüz ve geleceğin şartlarına uygun hale getirmeyi planlamaktayız."

        Yeni uygulamanın aslında uzun vadeli bir dönüşüm olduğunu belirten Özvar, bugünden yarına gerçekleşecek bir projeden bahsetmediklerini dile getirdi.

        Özvar, "Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak bilişim ve yapay zeka alanında dijital dünyada meydana gelen değişmelere asla seyirci kalmadığımızı hatta bu değişime tesir edecek şekilde yeniden yapılandığımızı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

        "TÜRK ÜNİVERSİTELERİ ARTIK ULUSLARARASI ALANDA DAHA GÖRÜNÜR HALE GELMİŞ VAZİYETTE"

        Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiyedeki üniversitelerin dünyadaki yeniden yapılanmaya yönelik ortaya koyduğu çabaların sonuçlarının uluslararası üniversite sıralamalarında çok daha açık bir şekilde görüldüğünü söyledi.

        Pek çok üniversite programı ve bölümünün artık ilk 100de, ilk 50de, ilk 10da olduğunu vurgulayan Özvar, "Bunları biz ilan etmiyoruz, bunlar yurt dışında ilan edilen neticeler. Bu da şunu gösteriyor, Türk üniversiteleri öğrencisiyle, hocasıyla, idarecisiyle artık uluslararası alanda daha görünür hale gelmiş vaziyettedir. Üniversitelerimiz dünya bilim ve teknoloji üretiminde ve yarışında artık daha güçlü bir rakip, daha güçlü bir aktör olarak yoluna devam etmektedir" diye konuştu.

        Özvar, üniversitelerin gelecekte hem bölgesel anlamda hem uluslararası anlamda çok daha ilgi çeken ve çok daha önemli odaklardan biri hale geleceğini anlatarak, bütün yapılan dönüşümün bu hedefe yönelik olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD İran'a kara harekatına mı hazırlanıyor?
        Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahalesi!
        "Trump'ı durdurun!"
        Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı!
        Maliye'den sıkı takip
        Beşiktaş'tan gündem yeniden Ferreirinha!
        Filolar büyüyor, pilot açığı derinleşiyor!
        Konserde kavga çıktı
        Halkbank KBSL'de final heyecanı HT Spor'da!
        Kahkaha zinciri nasıl başlıyor?
        Londra'da aşırı sağa karşı şimdiye kadarki en büyük gösteri!
        "Burcu'nun tarafındayım"
        Genç kadını boğdu, çuvala koydu, çöplüğe attı!
        İtibar kaybediyorlar
        Uyku için en iyi ses hangisi?
