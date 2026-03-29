        Vahşet kurbanı Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı! | Son dakika haberleri

        Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!

        İstanbul'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kubilay Kaan Kundakçı, formasını giydiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor tarafından sahada anıldı

        Giriş: 29.03.2026 - 17:16
        Vahşet kurbanı Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı!

        İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kubilay Kaan Kundakçı, formasını giydiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor tarafından sahada anıldı.

        DHA'da yer alan habere göre yeşil-beyazlı takımın futbolcuları, Kundakçı’nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyip, ‘Seni Unutmayacağız’ pankartıyla lig maçı için sahaya çıktı.

        İstanbul’da Rapçi Vahap Canbay ile bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nu barıştırmak isterken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı, formasını terlettiği Kars 36 Spor tarafından anıldı.

        BAL 1. Grup 21’inci hafta mücadelesinde saat 13.00'te Murat 2020 Genç Spor'u konuk eden Kars 36 Spor’un futbolcuları, karşılaşma öncesi Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek, ‘Seni Unutmayacağız’ pankartıyla sahaya çıktı. Futbolcular ve teknik heyet, Kundakçı için saygı duruşunda bulundu. Ardından Kubilay Kaan Kundakçı’nın fotoğrafının bulunduğu anma köşesine karanfil bırakıldı. Taraftarlar ise "Kubilay ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

        Duygusal bir yıkıntı yaşadıklarını söyleyen takım kaptanı Ali İhsan Özkanca, "Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler maalesef yok ama sadece bir takım arkadaşımız değil, kardeşimizi kaybettik. Aylardır burada beraber ekmek mücadelesi verdiğimiz, aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı antrenmanda aynı sahada bulunduğumuz bir kardeşimizi kaybettik. Her şeyden önce tertemiz bir Türk evladını kaybettik. Hiçbir olayla alakası olmadan sadece orada bulunması bir arkadaş kurbanı olarak biz hepimiz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Kars Spor olarak Sakarya'daki cenazesinde gözlerimizle gördükten sonra öldüğüne inanabildik. Hala daha acısını yaşıyoruz" dedi.Bu arada Kars 36 Spor, rakibi Murat Genç Sporu 2-0 mağlup etti.

