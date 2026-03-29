Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Britney Spears alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası ilk kez konuştu

        Britney Spears alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası ilk kez konuştu

        Mart ayı başında alkollü araç kullandığı için gözaltına alınan ve ardından sessizliğe gömülen Britney Spears, ilk açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sessizliğini bozdu

        Britney Spears, alkollü araç kullanırken durdurulup gözaltına alınmasının ardından sosyal medyaya döndü.

        44 yaşındaki şarkıcının gözaltına alınması, 4 Mart'ta California'da gerçekleşmişti.

        Sessizliğini bozan Amerikalı pop yıldızı, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek büyük bir nimet" dedi. Ünlü şarkıcı, mesajıyla birlikte, 19 yaşındaki oğlu Jayden James Federline ile evinde birlikte eğlendikleri ve aynaların önünde poz verdikleri bir video da paylaştı.

        Spears'ın eski eşi Kevin Federline'dan Jayden'ın yanı sıra 20 yaşında Sean Preston adında bir oğlu daha var.

        REKLAM

        Otoyol polisi tarafından durdurulup gözaltına alınan Spears, bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Spears, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

        Spears'ın temsilcisi, olayın ardından, "Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney'in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir" demişti.

        Spears'in oğullarıyla vakit geçireceğini söyleyen temsilci, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" diye eklemişti.

        Pop yıldızı, gözaltı haberinin duyulmasının ardından Instagram hesabını kapatmıştı. Hesabını yeniden açsa da 'gizli hesap' kullanmayı tercih etti.

        #Britney Spears
        #alkollü
        #gözaltı
