Britney Spears alkollü araç kullanmaktan gözaltına alınması sonrası ilk kez konuştu

Britney Spears, alkollü araç kullanırken durdurulup gözaltına alınmasının ardından sosyal medyaya döndü.

44 yaşındaki şarkıcının gözaltına alınması, 4 Mart'ta California'da gerçekleşmişti.

Sessizliğini bozan Amerikalı pop yıldızı, "Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmek büyük bir nimet" dedi. Ünlü şarkıcı, mesajıyla birlikte, 19 yaşındaki oğlu Jayden James Federline ile evinde birlikte eğlendikleri ve aynaların önünde poz verdikleri bir video da paylaştı.

Spears'ın eski eşi Kevin Federline'dan Jayden'ın yanı sıra 20 yaşında Sean Preston adında bir oğlu daha var.

Otoyol polisi tarafından durdurulup gözaltına alınan Spears, bir gün sonra serbest bırakılmıştı. Spears, 4 Mayıs'ta mahkemeye çıkacak.

Spears'ın temsilcisi, olayın ardından, "Mazur görülemez, talihsiz bir olaydı. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, Britney'in hayatında gerçekleşmesi gereken geç kalmış değişimin ilk adımı olur. Umarım bu zor dönemde ihtiyacı olan yardım ve desteği alabilir" demişti.

Spears'in oğullarıyla vakit geçireceğini söyleyen temsilci, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" diye eklemişti.

Pop yıldızı, gözaltı haberinin duyulmasının ardından Instagram hesabını kapatmıştı. Hesabını yeniden açsa da 'gizli hesap' kullanmayı tercih etti.