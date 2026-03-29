        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Icardi Trabzonspor maçıyla 11'e dönüyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Icardi Trabzonspor maçıyla 11'e dönüyor!

        Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor maçına odaklandı. Bu zorlu karşılaşmada ise Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Mauro Icardi'nin forma giymesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, 3 günlük ekstra iznin ardından Salı günü hazırlıklarına devam edecek.

        İzinli olduğu için milli maç arasındaki hazırlıkların ilk bölümüne katılmayan Icardi'nin hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor. Arjantinli futbolcu, salı günkü çalışmaya katılacak.

        TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'ye 11'de şans vermeyi planlıyor.

        Teknik ekibin, Trabzon deplasmanı için tecrübeli golcüyü özel olarak hazırlayacağı öğrenildi.

        Ayrıca hafta içerisinde gündeme gelen "Icardi'nin imaj hakları nedeniyle Galatasaray'a ihtarname çektiği" iddiaları da yönetim tarafından yalanlandı.

        Yönetimin, oyuncu grubuna tüm ödemeleri yaptığı ve kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vereceği de öğrenildi.

        Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Icardi, 15 karşılaşmaya 11'de başladı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 15 kez fileleri havalandırdı.

        24 lig maçında 13 gol atan Icardi, Galatasaray'ın ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

