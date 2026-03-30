Volkswagen 'gizli sos' ile özüne dönüyor: ID. Cross için geri sayım

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) tarihindeki en büyük dönüşümlerden birini yaşıyor. 2015'te patlak veren 'dizel skandalı'nın merkezinde yer alan şirket, bu tarihten sonra elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız verdi.

Fakat, Çinli markalar ile bu alanda rekabette zorlanan şirket, ilk kez kendi ülkesi Almanya'da fabrika kapatacağını açıklamış ve sendikaların yoğun tepkisi ile karşılaşmıştı.

Hatta, tarihinde ilk kez ülke genelinde gerçekleşen grevlerin hedefi olan VW, Aralık 2024'te ise sendikalar ile anlaşmaya varabildi.

Bu anlaşma kapsamında, Volkswagen'in Almanya'da fabrika kapatmayacağı, bunun yerine 2030 yılı sonuna kadar Almanya'daki tesislerde çalışan 35 binden fazla kişiyi planlı bir şekilde işten çıkaracağı kaydedildi.

REKLAM

Tüm bu tablo, birazdan bahsedeceğimiz otomobilin hangi şartlar altında geliştirildiğini ve kritik önemini ortaya koyuyor.

Aslında bir 'main-stream' yani 'ana-akım' otomobil üreticisi olan Volkswagen, 2000'li yıllarda dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Ferdinand Piech'in girişimleri ile gözünü 'premium' markalara dikti. Marka tarihinde daha önce yer almanın hayali bile kurulamayan 'F' yani en lüks otomobillerin yer aldığı segmente Phaeton modeli ile giriş yapıldı.

Hemen ardından birçok lüks SUV'un yer aldığı 'E-SUV' segmentine bu sefer 'Touareg' ile adım atıldı.

Markanın diğer modelleri de fiyatlandırma açısından daha üst konuma taşındı.

Yani, bir zamanların 'volks' yani 'halk' arabası olan Volkswagen, kendini premium ve ana akım markalar arasında konumlandırdı.

Ancak elektrikli araç dönüşümüyle birlikte Volkswagen’in yeniden köklerine, yani “ulaşılabilir otomobil” anlayışına dönmeye çalıştığı görülüyor.

Bu yaklaşımın en güncel örneklerinden biri ise kısa süre önce ön gösterimi yapılan ID. Cross.

REKLAM

YENİ PLATFORM, YENİ KİMLİK

Henüz resmi tanıtımı yapılmamış olsa da, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da düzenlenen özel bir etkinlikte kamuflajlı prototipi yakından inceleme ve kısa bir sürüş deneyimi yaşama fırsatı bulduk.

VW Grubu'nun yeni elektrikli kompakt model ailesinin bir üyesi olan ID. Cross, markanın geleceğinde önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.

Volkswagen ID. Cross'un kamuflajlı prototipini Hollanda'da kullandık

Cupra Raval, ID. Polo ve Skoda Epiq gibi modeller ile birlikte VW Grubu'nun yeni elektrikli kompakt model ailesinin bir üyesi olan ID. Cross, kardeş modellerinden ise sadece logo ile değil yapılan mühendislik çalışmaları ile de ayrışmak istiyor.

Marka yetkilileri, amaçlarının sadece bir elektrikli otomobil üretmek değil, aynı zamanda 'bir Volkswagen hissi' yaratmak olduğunu özellikle vurguluyor.

'MEB+' ismi verilen yeni bir platform üzerinden yükselen ID. Cross, süspansiyon ayarları, kabin dizaynı ve sürüş özellikleri gibi markanın 'gizli sos' olarak tanımladığı bir dizi özel kalibrasyona sahip.

Bu platformun geliştirme sorumluluğunun ise grup içinde Cupra’ya verildiği belirtiliyor.

MEB+ platformu, bugüne kadar elektrikli otomobillerde alışık olduğumuz arkadan itiş mimarisi yerine, önden çekiş mimarisi ile tasarlanıyor. Bu sayede kabindeki yaşam alanı artıyor.

REKLAM

Genişliği 1816 mm ve yüksekliği 1581 mm olan otomobil, B-SUV segmentinde yer alıyor. Fakat, 2601 mm aks mesafesi sayesinde, sunulan hacimler sınıf standartlarını aşıyor.

Uzunluğu VW'nin diğer bir SUV'u T-Roc ile aynı olan ID. Cross, 475 litre bagaj hacmi sunuyor. Aracın kaputunun altında da 22 litrelik bir saklama alanı bulunuyor.

FREN SİSTEMİNE ÖZEL ÇALIŞMA

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, yeni platformun aracın sürüş özelliklerini bir üst segmentteki ID. 4 seviyesine taşıdığı belirtiliyor.

Peki gerçekten böyle mi?

Amsterdam yollarındaki ID. Cross'un prototipi ile yaptığımız kısa test sürüşünde, gerçekten de süspansiyon konforunun C-segmenti aratmadığını gözlemledik.

Bunda aracın 1530 kilogramlık toplam ağırlığının da etkisi büyük.

Sürüş sırasında bizi şaşırtan bir başka konu ise fren pedalı oldu.

Elektrikli araçlarda rejeneratif frenleme sayesinde, her fren yaptığınızda araç bataryayı kendi kendine şarj edebiliyor.

Fakat, bu teknoloji yüzünden aracı durdurmak için fren pedalına içten yanmalı bir otomobile kıyasla daha sert basmanız gerekebiliyor.

Özetle, alışılması gereken bir durum yaşıyorsunuz.

REKLAM

ID. Cross'ta ise, fren pedal hissi sanki bir benzinli otomobil kullanıyormuşsunuz gibi tepkiler veriyor.

VW mühendisleri rejeneratif frenleme sisteminde yapılan bir güncelleme ile bu hissiyatı yaratmak için özel bir çalışma yaptıklarını vurguluyor. Bu sayede, elektrikli araçlara geçişin daha kolay olması hedefleniyor.

DİJİTAL EKRANLARDA GEÇMİŞE SAYGI DURUŞU

Devam edecek olursak, kokpitte premium hissiyatı artırmayı hedefleyen mühendisler, uzun bir aradan sonra fiziksel tuşlara da yeniden yer veriyor.

Hollanda'daki etkinlikte konuştuğumuz VW yetkilileri, ID. Cross'un kabin tasarımı ile ilgili olarak, "Sürücüleri evlerinde hissettirecek bir kokpit tasarlamak istedik, sert plastikler yerine yumuşak dokulu malzemeler kullandık" bilgilerini paylaşıyor.

Kabin içinde kullanılan dijital ekranlar da VW'nin geleceğinde önemli bir yer tutuyor.

10 inçlik sürücü ekranı ile 13 inçlik bilgi-eğlence ekranında sunulan retro tema, markanın geçmişi ile günümüz teknolojisini bir araya getiriyor.

Makyajlı bir Volkswagen Golf Mk1’in göstergelerinden ilham alınarak tasarlanan dijital gösterge paneli, multimedya tarafında da isteğe bağlı olarak kaset çalar görünümüne bürünebiliyor.

Üstelik bu özelliğin, Volkswagen’in gelecekteki modellerinde de yer alması planlanıyor.

REKLAM

Ayrıca markanın geçmişteki pek çok modeline ait analog göstergelerin dijital ortama aktarılması için çalışmaların sürdüğünü de belirtelim.

BATARYA HÜCRESİNİ KENDİ GELİŞTİRİYOR

ID. Cross'un 52kWh ve 37kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği bulunuyor.

52kWh'lik versiyonda otomobilin gücü 155 kW (208 beygir) ve tork değeri de 290 Nm olarak açıklanıyor. Büyük bataryanın menzili 436 km, küçük bataryanın menzili ise 312 km şeklinde.

Burada altı çizilmesi gereken nokta ise batarya hücrelerinin artık VW'nin kendisi tarafından üretiliyor olması. Bu sayede batarya üretim maliyeti düşerken, bu durum aracın satış fiyatına da yansıyor.

Öyle ki, ID. Cross'un Almanya'daki satış fiyatının 28 bin Euro'nun altında olması bekleniyor.

Peki, Volkswagen'in büyük umutlar bağladığı bu otomobil ne zaman Türkiye yollarına çıkacak?

Doğuş Otomotiv, 2026 yılı bitmeden ID. Cross'u Türkiye'ye getirmek istiyor. Fiyat konusu ise şimdilik net değil, fakat Almanya için belirtilen fiyatın rekabetçilik noktasında önemli bir ip ucu verdiği kesin.

Sonuç olarak, ID. Cross için Alman markanın yoğun bir mesai harcadığı her yönden belli oluyor.

Volkswagen mühendislerinin ifade ettiği 'gizli sosun' kullanıcılar tarafından ne kadar lezzetli bulunacağını ise aracın satış rakamları gösterecek.