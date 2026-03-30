        Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki

        Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki

        Seda Sayan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde azmettirici olduğu şüphesiyle tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nu eleştirdi

        Giriş: 30.03.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Seda Sayan'dan tepki

        Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, kızının eski sevgilisi rap’çi Vahap Canbay hakkında, "Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı" demişti. Vahap Canbay ise, ellerinde bir kanıt olmadığını söyleyerek bu iddiayı reddetmişti.

        Seda Sayan, televizyon programında, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nu eleştirdi. Sayan, “Kızına kafa atan adamı hemen gidip polise şikâyet edeceksin. Kızıma kafa attı, ne demek? Neticede ne oldu? Çocuk dedi ki, ‘Var mı elinizde rapor?’ Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde polise başvurun. Bu ülkede polis var, gidin şikâyet edin. Böyle bir şey yaşandıysa emniyet şart" diyerek, tepki gösterdi.

        Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

        Öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yeşil sahada anıldı

        İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kubilay Kaan Kundakçı, formasını giydiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor tarafından sahada anıldı. Yeşil-beyazlı takımın futbolcuları, Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyip, 'Seni Unutmayacağız' pankartıy...
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!