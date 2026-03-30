Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, kızının eski sevgilisi rap’çi Vahap Canbay hakkında, "Kızım Canbay’dan üç kere ayrıldı, hatta bir keresinde çocuğuma kafa attı" demişti. Vahap Canbay ise, ellerinde bir kanıt olmadığını söyleyerek bu iddiayı reddetmişti.

Seda Sayan, televizyon programında, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nu eleştirdi. Sayan, “Kızına kafa atan adamı hemen gidip polise şikâyet edeceksin. Kızıma kafa attı, ne demek? Neticede ne oldu? Çocuk dedi ki, ‘Var mı elinizde rapor?’ Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde polise başvurun. Bu ülkede polis var, gidin şikâyet edin. Böyle bir şey yaşandıysa emniyet şart" diyerek, tepki gösterdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.