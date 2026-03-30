Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Evinde silahla öldürülmüş bulundu! En yakını gözaltında | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        Evinde silahla öldürülmüş halde bulundu! En yakını gözaltında!

        Antalya'da, sera işçisi ve 3 çocuk annesi olan 25 yaşındaki Vahda Ş., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kadının ölümüyle ilgili olarak aralarında kocasının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı

        Giriş: 30.03.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'nın Kepez ilçesinde, dün 3 çocuk annesi olan Vahda Ş. (25), Şelale Mahallesi 7509. Sokak'taki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olay yerinde silah ve mermi kovanının bulunamaması üzerine çevrede polis ekiplerince arama yapılmıştı.

        GENÇ KADININ KOCASI DA GÖZALTINDA

        AA'daki habere göre Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu sera işçisi Vahda Ş'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ölen kadının kocasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        YAKINLARI "İNTİHAR ETTİ" DEDİ

        Ölen kadının yakınlarının, ifadelerinde, Vahda Ş'nin intihar ettiği, korktukları için tabancayı sakladıkları iddiasında bulundukları öğrenildi. DHA'daki habere göre olayda kullanılan tabanca ise kadının yakınları tarafından yapılan yer göstermesinde bulundu.

        CENAZESİ SURİYE'YE GÖTÜRÜLECEK

        Öte yandan Vahda Ş.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadının cenazesinin, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği belirtildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
