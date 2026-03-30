Evinde silahla öldürülmüş halde bulundu! En yakını gözaltında!
Antalya'da, sera işçisi ve 3 çocuk annesi olan 25 yaşındaki Vahda Ş., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Genç kadının ölümüyle ilgili olarak aralarında kocasının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, dün 3 çocuk annesi olan Vahda Ş. (25), Şelale Mahallesi 7509. Sokak'taki evinde göğsünden tek kurşunla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olay yerinde silah ve mermi kovanının bulunamaması üzerine çevrede polis ekiplerince arama yapılmıştı.
GENÇ KADININ KOCASI DA GÖZALTINDA
AA'daki habere göre Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu sera işçisi Vahda Ş'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ölen kadının kocasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
YAKINLARI "İNTİHAR ETTİ" DEDİ
Ölen kadının yakınlarının, ifadelerinde, Vahda Ş'nin intihar ettiği, korktukları için tabancayı sakladıkları iddiasında bulundukları öğrenildi. DHA'daki habere göre olayda kullanılan tabanca ise kadının yakınları tarafından yapılan yer göstermesinde bulundu.
CENAZESİ SURİYE'YE GÖTÜRÜLECEK
Öte yandan Vahda Ş.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kadının cenazesinin, defnedilmek üzere Suriye'ye götürüleceği belirtildi.