        Haberler Dünya İran: ABD'nin teklifleri çoğunlukla "çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız" talepler içeriyor

        İran: ABD'nin teklifleri çoğunlukla "çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız" talepler içeriyor

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD ve İsrail ile bir aydır devam eden savaşa ilişkin değerlendirmede bulundu. Bekayi, ABD'nin sunduğu 15 maddelik teklifin "çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler" içerdiğini söyledi. Bekayi ayrıca, "Türkiye ile dostça bir ilişkimiz var. İran ve Türk yetkililer sürekli temas halindedir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 13:55 Güncelleme:
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin sunduğu 15 maddelik teklif hakkında, “ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içeriyor.” ifadesini kullandı.

        Bekayi, başkent Tahran’da haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD’li yetkililerin sürekli tutum değiştirdiğini ve tutarsız açıklamalarda bulunduğunu ifade eden Bekayi, ABD’nin sunduğu 15 maddelik teklif hakkında, “ABD tarafından gönderilen teklif çoğunlukla çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içeriyor.” dedi.

        Bekayi, Pakistan’ın komşu ülkelerle gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin ise “Elbette bölge ve komşu ülkelerin barış ve güvenlik konusundaki çabaları takdire şayandır. Ancak Pakistan'ın komşu ülkelerle yaptığı görüşmeler, kendi planları çerçevesinde gerçekleşmektedir ve biz bu çerçeveye dahil olmadık.” değerlendirmesini yaptı.

        REKLAM

        "TÜRKİYE İLE DOSTÇA BİR İLİŞKİMİZ VAR"

        Türkiye’nin diğer bölge ülkeleriyle birlikte barış adına ortaya koyduğu girişimlerin, barış güvenlik adına kaygı taşıdığını gösterdiğini belirten Bekayi, “Türkiye ile dostça bir ilişkimiz var. İran ve Türk yetkililer sürekli temas halindedir. Hem resmi düzeyde hem de halk nezdinde İran ile dayanışma gösterilmesi ve saldırıların kınanması takdire şayan bir durumdur. Türk yetkililer her zaman Siyonist rejimin Gazze’deki soykırım suçunu ve bölge ülkelerine karşı işlediği suçların bölgesel güvenlik için sorun olduğunu dile getirmiştir.” dedi.

        Bölge ülkelerde İran’a karşı saldırılarda kullanılan üslerle ilgili olarak, “Kendi topraklarının başka bir ülkeye yönelik saldırgan eylemler için kullanılmasına izin vermek uluslararası hukuka aykırıdır.” diyen Bekayi, “Biz hiçbir zaman bölge ülkelerini düşman olarak görmedik. Ancak ‘Biz savaşın parçası değiliz’ şeklinde bir açıklama yapmak yeterli değildir.” ifadesini kullandı.

        REKLAM

        BAE'NİN İRANLILARIN MAL VARLIĞINA EL KOYACAĞI İDDİASI

        Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İranlılara ait malvarlıklarına el koyacağına dair iddialar hakkında da konuşan Bekayi, “İranlılar, BAE’nin ekonomik gelişimi için tüm güçleriyle çalışmışlardır. İran vatandaşlarının çıkarlarını koruyacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

        Bekayi, İran’ın Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerine devam ettiğini ve büyükelçilerinin orada aktif bir şekilde faaliyet yürüttüğünü söyleyerek, “Aynı zamanda Lübnan’daki büyükelçiliğimiz de açık ve Büyükelçi Lübnan makamlarıyla yapılan görüşmeler ışığında Beyrut’taki görevine devam edecek.” dedi.

        Buşehir Nükleer Santrali’ne yönelik saldırılar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bekayi, “Santral faaliyetine devam etmektedir. Buraya gerçekleştirilen saldırılar son derece tehlikelidir ve yine bu saldırılar ABD ve Siyonist rejimin hiçbir kırmızı çizgi tanımadığını göstermektedir.” diye konuştu.

        REKLAM

        İRAN'IN MİSKET BOMBASI KULLANDIĞINA DAİR İDDİALAR

        Bekayi ayrıca, İran’ın İsrail’e yönelik saldırılarında misket bombası kullandığı yönündeki iddialar hakkında, “Bu küstahça bir iddiadır ve doğru değildir. Misket bombası denilen şey çok başlıklı füzelerdir.” şeklinde konuştu.

        Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasına bağlı olarak artan küresel petrol fiyatlarına da değinen Bekayi, “Bunun sorumlusu İran değildir. Hürmüz Boğazı saldırılardan önce açıktı ve ücretsiz olarak da İran tarafından korunuyordu. Mevcut durum ABD ve Siyonist rejimin saldırıları sonrası ortaya çıktı. Şu an bazı gemiler İran makamları ile koordinasyon içinde boğazdan geçiş yapıyor.” dedi.

        İRAN'DAKİ ÜNİVERSİTE VE MEDYA ORGANLARINA YÖNELİK SALDIRILAR

        Bekayi, İran’daki üniversite ve bazı medya organlarına yapılan saldırılara ilişkin ise “Hitler’in diğer ülkelere karşı yürüttüğü savaşta bile, insancıl hukuk bu ölçüde ayaklar altına alınmamıştır.” ifadesini kullandı.

        İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılmasına ilişkin konunun meclis ve kamuoyunda tartışıldığını dile getiren Bekayi, “İran hala anlaşmanın tarafıdır ve yükümlülüklerine bağlıdır ancak İran anlaşmadaki haklardan yararlanamayacakla anlaşmaya taraf olmanın ne anlamı var?” siteminde bulundu.

