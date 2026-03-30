        Haberler Dünyadan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Joseph Baena ilk vücut geliştirme yarışmasını kazandı

        Arnold Schwarzenegger’in oğlu ilk vücut geliştirme yarışmasını kazandı

        Arnold Schwarzenegger'in evdeki hizmetçiyle yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğan oğlu Joseph Baena, babasının izinden giderek, vücut geliştirme şampiyonu oldu

        Giriş: 30.03.2026 - 10:32
        İlk vücut yarışmasını kazandı

        "Armut dibine düşer" sözününün doğruluğunu, Arnold Schwarzenegger'in oğlu kanıtladı. Ünlü aktöre tıpatıp benzeyen oğlu Joseph Baena, önceki gün katıldığı ilk vücut geliştirme yarışmasını kazandı.

        28 yaşındaki Baena, NPC Natural Colorado Eyalet yarışmasında birden fazla kategoride birincilik kazandığını Instagram'da gururla duyurdu. Baena, etkileyici fiziğini sergilediği yarışma fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

        Baena, “Görev tamamlandı!” diye yazdıktan sonra, 'Erkekler Açık Vücut Geliştirme Ağır Siklet Kategorisi' ve 'Erkekler Klasik Fizik Amatör' kategorilerinde birincilik kazandığını açıkladı.

        Geçtiğimiz hafta Baena, 78 yaşındaki babası Schwarzenegger'in spor salonunda kendisine egzersiz yaptırırken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Fotoğraflarda Schwarzenegger, oğlu ağırlık kaldırırken ona dikkatle bakıyordu.

        REKLAM

        Joseph Baena, paylaşımına, "Kasları şoke etmeniz gerekiyor!" mesajını eklemişti. Schwarzenegger'in oğlu, 8 haftada 8 kilo kas kütlesi kazandığını açıklamıştı.

        Baena, 2023'te bir gazeteye verdiği demeçte, Schwarzenegger için, "O harika bir baba. Örnek alınacak harika bir insan ve tanıdığım en zeki adam. Harika bir yolculuk oldu ve o her zaman yaptığım her şeyde bana çok destek oldu. Bu yüzden, onun gibi bir babaya sahip olduğum için gerçekten minnettarım" demişti.

        Schwarzenegger, yedi kez Mr. Olympia ve beş kez Mr. Universe ünvanını kazanmış bir isim vücut geliştirmeci.

        Joseph Baena, Arnold Schwarzenegger'in aile evindeki hizmetçisi Mildred Baena ile yaşadığı yasak ilişkiden dünyaya geldi. Bu olayın ortaya çıkması, Schwarzenegger'in, gazeteci Maria Shriver ile 25 yıllık evliliğinin sona ermesine ve 2021'de boşanmalarının kesinleşmesine yol açmıştı.

        Joseph Baena ve annesi Mildred Baena
        Schwarzenegger'in eski eşi Maria Shriver'dan 32 yaşında Patrick ve 28 yaşında Christopher adında iki oğlu, 36 yaşındaki Katherine ve 34 yaşındaki Christina adında iki kızı var.

        Arnold Schwarzenegger, dört çocuğunun annesi Maria Shriver'dan aldatma skandalının patlak vermesinin ardından boşandı
        Schwarzenegger'in dört çocuğunun annesi olan 70 yaşındaki Shriver, geçen yıl çıkardığı 'Ben Maria'yım' adlı kitabında boşanmayla ilgili olarak, "Kalbimi kırdı, ruhumu kırdı, benden geriye kalan her şeyi de yok etti. Evliliğim, anne babam, işim olmadan, ömür boyu süren büyük harfle yazılmış inkar barajı adeta yıkıldı" itirafında bulunmuştu.

