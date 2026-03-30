İzmir'de korkunç olay! Kayalıkların arasında bebek cesedi!
İzmir'in Konak ilçesinde, sahildeki kayalıkların arasında, kordon bağı kesilmemiş bir kız bebeğin cesedi bulundu. Bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 30.03.2026 - 09:52
İzmir'de kan donduran olay, 26 Mart'ta saat 10.30 sıralarında, Konak ilçesi İzmir Liman Başkanlığı'nın karşısında meydana geldi.
KORDON BAĞI KESİLMEMİŞ
Körfezde eğitim yapan deniz polisleri, kayalıkların arasında kordon bağı kesilmemiş bir kız bebek buldu.
BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre ihbarla gelen sağlık ekipleri, bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.
CANSIZ BEDEN OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
Savcının incelemelerinin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ