İddia: Trump, İran'daki uranyumu çıkarmak için kara operasyonu düşünüyor

ABD ve İsrail'in saldırısıyla başlayan İran Savaşı'nda ABD ve İsrail'in savaş öncesi planlarının aksine İran rejiminin devrilmemesi ve küresel enerji krizi yaratmayı başaran hamlelerde bulunması, ABD'nin 'kara saldırısı' ihtimalini güçlendiriyor.

31 gündür devam eden savaş içinde birçok kez gündeme gelen kara harekatı seçeneği çeşitli formatlarda ele alınsa da şimdiye kadar hayata geçmemişti. Beyaz Saray'dan yetkililer, özel bir operasyon amacıyla Trump'ın sınırlı bir kara harekatına onay verebileceğini iddia etti: İran'a ait yaklaşık 450 kilo uranyumu ülkeden çıakrmak.

Yetkililer, Trump'ın emri verip vermeme konusunda henüz bir karar vermediğini belirterek, ABD askerleri için tehlikeyi değerlendirdiğini ekledi. Ancak yetkililere göre, Başkan bu fikre genel olarak açık kalıyor çünkü bu, İran'ın nükleer silah üretmesini engellemek gibi temel hedefine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Trump'a yakın bir kaynağa göre Başkan ayrıca danışmanlarını, savaşı sona erdirmenin bir koşulu olarak İran'ı uranyumu teslim etmeye ikna etmeleri için teşvik etti. Trump, siyasi müttefikleriyle yaptığı görüşmelerde İranlıların uranyumu elinde tutamayacağını açıkça belirtti ve İran'ın müzakere masasında bunu teslim etmemesi halinde zorla ele geçirmeyi tartıştı.

İddiaya göre Trump, yakınlarına uzun süren bir savaş istemediğini söylüyor. En üst düzey danışmanlarından bazıları, anketlerin Cumhuriyetçilerin önemli kayıplar yaşayabileceğini gösterdiği yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, Trump'ın diğer meselelere odaklanmasını istiyor.

Eski ABD askeri yetkilileri ve uzmanlar, uranyumu zorla ele geçirme yönündeki herhangi bir hamlenin karmaşık ve tehlikeli olacağını belirterek, bunun Trump'ın emrettiği en zorlu operasyonlar arasında yer aldığını söyledi. İran'ın misillemesine yol açması muhtemel bu potansiyel operasyon, savaşı Trump'ın ekibinin kamuoyuna açıkladığı 4-6 haftalık zaman diliminin çok ötesine uzatabilir.

ABD kuvvetleri ekipleri, muhtemelen İran'ın karadan havaya füzeleri ve insansız hava araçlarının ateşi altında kalarak bu bölgelere uçmak zorunda kalacak. Bölgeye vardıklarında muharebe birlikleri, kazı ekipmanına sahip mühendislerin enkazı arayıp mayın ve bubi tuzaklarını kontrol edebilmesi için çevrenin güvenliğini sağlamak zorunda kalacak.

Columbia Üniversitesi’nde kıdemli araştırma görevlisi ve İran ile eski nükleer müzakerecisi olan Richard Nephew, 450 kilo uranyumun birkaç kamyonu doldurabileceğini belirtti.

Ekipmanı içeri sokmak ve nükleer malzemeyi dışarı çıkarmak için geçici bir havaalanı kurulması gerekecek. Uzmanlar, operasyonun tamamlanmasının bir hafta sürebileceğini belirtiyor.

ABD Merkez Komutanlığı ve ABD Özel Harekat Komutanlığı'nın eski komutanı emekli General Joseph Votel, "Bu, hızlıca girip çıkabileceğiniz türden bir iş değil" dedi.

İran, barış anlaşmasının bir parçası olarak uranyumunu teslim etmeyi kabul ederse, ABD birlikleri böylesine tehlikeli bir operasyondan kaçınabilir.

ABD daha önce de barışçıl bir transferle yabancı bir ülkeden zenginleştirilmiş uranyum çıkarmıştı.

1994 yılında ABD, "Project Sapphire" adı verilen bir operasyonda Kazakistan'dan uranyum çıkardı. 1998'de ABD ve İngiltere, Gürcistan'ın başkenti Tiflis yakınlarındaki bir reaktörden yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak için bir operasyona dahil oldu. Uranyum, İskoçya'daki bir nükleer tesise götürüldü.

ABD'li yetkililere göre Pentagon, emir verilmesi halinde bölgeye 10 bin ek kara birliği konuşlandırmayı düşünüyor.