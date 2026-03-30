        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Aleyna Kalaycıoğlu'na soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı | Son dakika haberleri

        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?

        İstanbul'da, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayın yaşandığı yerin konumunu, cinayette silahı kullandığı tespit edilen yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna attığı belirlendi. İfadelerde iki sevgiliye de konum sorusu soruldu. Bir diğer ayrıntıda ise Aleyna Kalaycıoğlu'nun, prodüktörü Yalçınay Yıldız için "Vahap'ın ayakçısıdır" dediği öğrenildi

        Giriş: 30.03.2026 - 07:33 Güncelleme:
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?

        İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, şüpheliler arasındaki telefon trafiği detaylı şekilde incelendi.

        İKİSİNE DE 'KONUM ATMA' SORUSU YÖNELTİLDİ

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan teknik analizlerde, olayın gerçekleştiği noktanın konum bilgisinin Aleyna Kalaycıoğlu (28) tarafından Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun telefonuna gönderildiği belirlendi.

        "ALAATTİN İSTEDİ, BEN DE ATTIM"

        Aleyna Kalaycıoğlu, Cinayet Büro Amirliği’nde olayla ilgili 7 sayfalık ifade verdi. Verilen ifadeler arasında Cinayet Büro ekipleri Kalaycıoğlu’na, “Olay yeri konumunun Alaattin Kadayıfçıoğlu’na gönderilmesinin sebebi nedir?” sorusunu sordu.

        Kalaycıoğlu ifadesinde, bu soruya olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte araçta olduklarını belirterek şöyle yanıt verdi: “Ben, Alaattin ile stüdyoya seyir halindeyken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin’in telefonuna stüdyonun konumunu attım."

        KADAYIFÇIOĞLU DA AYNI DETAYA DEĞİNDİ

        Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da konum meselesine değindiği ortaya çıktı. Kadayıfçıoğlu, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı:

        “İşlerimi hallettim. Akşam Aleyna ile buluşacaktık. Bundan dolayı Aleyna’yı aradım. Kendisi bana annesinin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Aleyna’yı almak için annesinin evine giderek Aleyna’yı aldım. Aleyna’yı alınca bana ait BMW marka aracın stüdyo önünde olduğunu, ayrıca köpeğinin ve eşyalarının da stüdyoda olduğunu söyledi.

        "KONUMU HÜSEYİN'E İLETTİM"

        Aracım binek olduğu için eşyaların ve köpeğin sığmayacağını düşündüm. Babamın şoförü Hüseyin’i aradım. Yanına Mustafa’yı alarak gelmesini söyledim. Normalde aracı almaya Hüseyin ve Mustafa gidecekti. Bu nedenle Aleyna bana stüdyonun konumunu attı. Ben de konumu Hüseyin’e ilettim. Ancak Aleyna köpeği görmek ve eşyalarını almak istediği için birlikte gitmeye karar verdik. 2 araç halinde stüdyoya doğru hareket ettik.”

        "YALÇINAY VAHAP’IN AYAKÇISIYDI"

        Soruşturma dosyasına giren bir diğer dikkat çekici başlık ise Yalçınay Yıldız oldu. İfadesinde öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı için "O, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” diyen Aleyna Kalaycıoğlu’nun, prodüktörü için de aynı kelimeleri kullandığı ortaya çıktı. Kalaycıoğlu ifadesinde Yalçınay Yıldız için şunları söyledi:

        "Yalçınay Yıldız isimli şahsı, Vahap aracılığıyla tanıdım. Vahap beni bu kişi dışında kimseyle çalıştırmadı. Yalçınay da, Vahap’ın yancısı ve ayakçısı konumundadır. Bizimle birlikte yaşıyordu, evimizin salonunda kalıyordu. Vahap Yalçınay’a her işini gördürüp para dahi vermezdi."

        "SON DÖNEMDE VAHAP ÖDEMELERE ÇÖKMEYE BAŞLADI"

        Kalaycıoğlu sorgusunun devamında şu ifadeleri kullandı: “Yalçınay’ın en büyük kazancı bendim. Kazandıklarımın önemli bir kısmını ona veriyordum. Son dönemde bu ödemelere Vahap çökmeye başladı. Yalçınay’ın ailesi bu duruma karşıydı. Ancak Yalçınay, Vahap tarafından manipüle ediliyordu. Gitmek istese de engelleniyordu. Ne olursa olsun Vahap’ın emrinden çıkmazdı. Bu yüzden benim gözümde her zaman Vahap’ın savunucusuydu."

