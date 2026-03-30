30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları

Bu haftanın temaları kalıcı ilişkiler, finansal güven ve keyifli konfor alanları.

30 Mart’ta Venüs Boğa burcuna geçerken, ilişkilerde ya da parayla ilgili konularda daha güvenli, daha konforlu limanlara açılıyorsunuz.

2 Nisan’daki Terazi dolunayı ise ilişkilerde dengeyi, yüzleşmeleri, netleşmeleri ve duygusal aydınlanmaları gündeme getiriyor.

Peki 30 Mart – 5 Nisan haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

Sevgili Koçlar, ilişkilerde sınırları netleştirmek ve dürüst olmak önemli. Keyfi harcamalarınızı dengelemeye özen gösterin.

Sevgili Boğa, kendi değerinizi ve ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Dolunay, özel hayatınızda hangi ilişkilerin huzur verdiğini göstermeye yardımcı olacak.

REKLAM

Sevgili İkizler burçları, sosyal çevreniz hareketleniyor, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Dolunay, ilişkilerde orta yolu bulmanız gerektiğini hatırlatıyor.

Sevgili Yengeçler, kariyer ve hedefler öne çıkıyor. Dolunay, iş ve özel hayat dengesini sorgulatacak; beklentilerinizi net ifade edin.

Sevgili Aslanlar, romantizm ve keyif ön planda. Dolunay, duygusal ilişkilerde beklentilerinizi netleştireceğiniz bir dönem başlatıyor.

Sevgili Başaklar, ev ve aile meseleleri öne çıkıyor. Dolunay, aile içi ilişkilerde denge ve uyumu sağlamanızı sağlayacak.

Sevgili Teraziler, Dolunay burcunuzda! İlişkilerde netleşmeler ve kendinizi ifade etme zamanı. Venüs, sizi estetik ve konfor alanlarına yönlendiriyor.

Sevgili Akrepler, eğitim, yolculuk ve fikir alışverişleri hız kazanıyor. Dolunay, zihinsel konularda açıklık ve netlik sağlayacak.

Sevgili Yaylar, finansal konular ve değer algınız gündemde. Dolunay, parasal dengeyi gözden geçirmenizi kolaylaştıracak.

Sevgili Oğlaklar, sosyal çevre ve arkadaş ilişkileri öne çıkıyor. Dolunay, hangi ilişkilerin size destek verdiğini gösterecek.

Sevgili Kovalar, kariyer ve toplumsal imajınız gündemde. Dolunay, iş ilişkilerinde denge ve sorumluluk bilincini ön plana çıkaracak.

Sevgili Balıklar, özel hayat ve duygusal bağlar destekleniyor. Dolunay, duygusal beklentilerinizi netleştirmenizi sağlayacak.