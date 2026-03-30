        Haberler Yaşam 30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları

        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları

        30 Mart – 5 Nisan haftasında ilişkilerde denge, finansal güven ve konfor ön planda. Venüs Boğa'ya geçerken güvenli limanlar öne çıkıyor, Terazi dolunayı ise yüzleşmeler ve duygusal netleşmeleri gündeme getiriyor. Peki 30 Mart – 5 Nisan haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Giriş: 30.03.2026 - 09:19
        Bu haftanın temaları kalıcı ilişkiler, finansal güven ve keyifli konfor alanları.

        30 Mart’ta Venüs Boğa burcuna geçerken, ilişkilerde ya da parayla ilgili konularda daha güvenli, daha konforlu limanlara açılıyorsunuz.

        2 Nisan’daki Terazi dolunayı ise ilişkilerde dengeyi, yüzleşmeleri, netleşmeleri ve duygusal aydınlanmaları gündeme getiriyor.

        Peki 30 Mart – 5 Nisan haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, ilişkilerde sınırları netleştirmek ve dürüst olmak önemli. Keyfi harcamalarınızı dengelemeye özen gösterin.

        Sevgili Boğa, kendi değerinizi ve ihtiyaçlarınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Dolunay, özel hayatınızda hangi ilişkilerin huzur verdiğini göstermeye yardımcı olacak.

        Sevgili İkizler burçları, sosyal çevreniz hareketleniyor, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Dolunay, ilişkilerde orta yolu bulmanız gerektiğini hatırlatıyor.

        Sevgili Yengeçler, kariyer ve hedefler öne çıkıyor. Dolunay, iş ve özel hayat dengesini sorgulatacak; beklentilerinizi net ifade edin.

        Sevgili Aslanlar, romantizm ve keyif ön planda. Dolunay, duygusal ilişkilerde beklentilerinizi netleştireceğiniz bir dönem başlatıyor.

        Sevgili Başaklar, ev ve aile meseleleri öne çıkıyor. Dolunay, aile içi ilişkilerde denge ve uyumu sağlamanızı sağlayacak.

        Sevgili Teraziler, Dolunay burcunuzda! İlişkilerde netleşmeler ve kendinizi ifade etme zamanı. Venüs, sizi estetik ve konfor alanlarına yönlendiriyor.

        Sevgili Akrepler, eğitim, yolculuk ve fikir alışverişleri hız kazanıyor. Dolunay, zihinsel konularda açıklık ve netlik sağlayacak.

        Sevgili Yaylar, finansal konular ve değer algınız gündemde. Dolunay, parasal dengeyi gözden geçirmenizi kolaylaştıracak.

        Sevgili Oğlaklar, sosyal çevre ve arkadaş ilişkileri öne çıkıyor. Dolunay, hangi ilişkilerin size destek verdiğini gösterecek.

        Sevgili Kovalar, kariyer ve toplumsal imajınız gündemde. Dolunay, iş ilişkilerinde denge ve sorumluluk bilincini ön plana çıkaracak.

        Sevgili Balıklar, özel hayat ve duygusal bağlar destekleniyor. Dolunay, duygusal beklentilerinizi netleştirmenizi sağlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!