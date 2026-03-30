        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Toplu taşımayı bedava yaptılar - İş-Yaşam Haberleri

        Toplu taşımayı bedava yaptılar

        Avustralya'nın iki eyaletinde ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşın artmasına yol açtığı yakıt maliyetleri ve tedarik riskleri sebebiyle toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağı duyuruldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 08:34
        Orta Doğu'daki gerilimin küresel enerji piyasalarını etkilemesi, Avustralya'da yakıt fiyatlarının yükselmesine ve arz endişelerinin artmasına sebep oldu.

        Avustralya'da yayın yapan SBS News'ün haberine göre, yüzlerce akaryakıt istasyonunda tedarik sıkıntısı yaşanırken tarım ve madencilik sektörlerinde de teslimat aksaklıkları görülüyor.

        Victoria eyaletinde 1 Nisan'dan itibaren tren, tramvay ve otobüslerde bir ay boyunca ücret alınmayacak. Eyalet yönetimi, talep artışına karşı binlerce ek sefer planladı.

        Eyalet Başbakanı Jacinta Allan, yaptığı açıklamada, uygulamanın hayat pahalılığı baskısını hafifletmeyi amaçladığını, vatandaşların yakıt harcamalarında tasarruf sağlayacağını ifade etti.

        REKLAM

        Tasmania'da da 30 Mart-30 Haziran döneminde otobüs ile feribotlar ücretsiz olacak.

        Bazı eyalet yönetimleri ise uygulamaya mesafeli yaklaşarak benzer adım atmayacaklarını açıkladı.

        New South Wales (NSW) eyaletinin Ulaştırma Bakanı John Graham, krizin kısa vadeli olmadığını, ücretsiz toplu taşıma hizmetinin uygulanmayacağını bildirdi.

        West Australia Başbakanı Roger Cook da mevcut ücretlerin zaten düşük seviyede olduğunu ifade etti.

        South Australia yönetimi ise ücretsiz ulaşım yerine farklı hayat pahalılığı önlemlerine odaklandıklarını kaydetti.

        Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 27 Mart'ta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla süren bölgesel gerilim sebebiyle yükselen petrol fiyatları konusunda hükümetinin "her türlü pratik önlemi aldığını" bildirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Çiftçi'den APP plaka açıklaması

        İçişleri Bakanı Çiftçi, "Standart dışı APP plakalar; radar sistemleri, PTS, KGS ve EDS gibi elektronik denetim altyapıları tarafından sağlıklı biçimde tespit edilememektedir." açıklamasında bulundu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        İşte uykusuzluğun arkasındaki gizli nedenler!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        "Evimde dul kadın istemiyorum" dedi, eşyaları attı!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
        Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!