2026 yılı emlak vergisinin ilk taksitini ödeme süresi 1 Mart’ta başladı. İlk taksit ödemeleri 1 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. İkinci taksit ise kasım ayında ödenecek. Emlak vergisi meskenlerde binde 1, diğer binalarda binde 2 olarak uygulanır. Büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ise meskenlerde binde 2, diğer binalarda binde 4 oranında emlak vergisi alınır.

Emlak vergisinin hesabında dikkate alınan arsa rayiç değerleri ilçelerde dört yılda bir oluşturulan komisyonlarca güncelleniyor. Bu kural kapsamında 2026 yılında emlak vergileri komisyonun belirlediği tutarlara göre belirlendi. Komisyonlarca belirlenen tutarlar aşırı yüksek olduğu için tepki çekince kanunla arsa rayiç değer artışları iki katla sınırlandırıldı. Birçok bölgede emlak vergisi geçen yıla göre yaklaşık iki kat arttı. Geçen yıl 1 öderken bu yıl 3 ödemek zorunda kalanlar bir hayli fazla.

REKLAM

Kanuna göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler ile gelirleri sadece sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisi oranı sıfır olarak uygulanıyor. İfade kolaylığı olması açısından bunu emlak vergisi muafiyeti olarak adlandırıyoruz.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanma hakkı bulunanlar vergi istisnasından yararlanmak için başvuruyu belediyelere yapmak zorundadır. Emlak vergisi ile ilgili merak edilen soruları sizler için derledik:

1- 200 METREKARE HESABI NASIL YAPILIR?

Mesken olarak kullanılan binanın veya dairenin dıştan dışa yüzölçümü üzerinden brüt alan hesaplanır. Dıştan dışa ölçüm yapılamayan hallerde dairenin net kullanım alanına yüzde 25 ilave edilerek brüt metrekare bulunur.

2- ORTAK KULLANIM ALANLARI 200 METREKAREYE DAHİL EDİLİR Mİ?

Kat maliklerinin ortak kullanımına tahsis edilen ve bağımsız olarak tasarrufu mümkün olmayan kömürlük, çamaşırlık, sığınak, kapıcı ve kalorifer daireleri, garaj gibi eklentiler arsa payı oranında bağlı olduğu bina ile birlikte dikkate alınır. Bu tür ortak kullanım alanlarından gelen hisse payları ilave edildikten sonra brüt alan 200 metrekareyi aşarsa muafiyet uygulanmaz.

REKLAM

3-YENİ EMEKLİ OLANLAR HEMEN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Yıl içinde emekli olanlar, emekli oldukları tarihi izleyen yıldan itibaren emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilir. 2025 yılında emekli olan herkes bu yıldan itibaren muafiyetten yararlanma hakkına sahip olur. 2026 yılında emekli olacak kişiler ise gelecek yıldan itibaren muafiyetten yararlanabilecekler.

4-DUL VE YETİM AYLIĞ ALANLARA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı veya dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar, bu aylıkları dışında başka gelirlerinin bulunmaması halinde emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.

5- HEM KENDİ ÇALIŞMASINDAN HEM DE EŞİNDEN DOLAYI AYLIK ALANLARA VERGİ MUAFİYETİ VAR MI?

Sosyal Güvenlik Kurumundan aynı anda hem emekli aylığı hem de dul veya yetim aylığı gibi birden fazla aylık alanlar da başka bir gelirleri yoksa emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilirler.

REKLAM

6-BOŞ DÜKKANI OLMASI EMEKLİNİN EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNE ENGEL Mİ?

Gelir getirmeyen iş yeri, arsa ve araziye sahip olanlar da emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.

7-METRUK BİR EVDE HİSSESİ BULUNANLAR EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİNDEN YARARLANIR MI?

Yaşanılmayacak durumdaki metruk, yıkık durumda olan meskenler ikinci ev kabul edilmez. Hissedar veya tamamına sahip olunan ev harabe durumda ise sahip olunan başka bir mesken için emlak vergisi muafiyeti uygulanır.

8-İKİ AYRI EVDE HİSSESİ BULUNANLARA EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Birden fazla meskeni olanların veya birden fazla meskende hisseye sahip olanların muafiyetten yararlanma hakkı bulunmuyor. Miras yoluyla da olsa başka bir evde hissedar olanlar muafiyetten yararlanamaz.

9-EVİNİ KİRAYA VERİP KENDİSİ KİRADA OTURANA MUAFİYET VAR MI?

Sahip olduğu tek meskeni kiraya veren ancak kendisi de kirada oturanlar vergi muafiyetinden yararlanabilirler. Bununla birlikte eşi adına kiralanmış evde ya da çocuklarının yanında oturan, kendi evi de kirada olan kişi muafiyetten yararlanamaz.

REKLAM

10-YAZLIKTAN BAŞKA EVİ OLMAYAN EMEKLİLER MUAFİYETTEN YARARLANIR MI?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için yazlık olarak kullanılan meskende sürekli ikamet edilmesi gerekiyor. Yılın belli dönemlerinde dinlenme amacıyla kullanılan yazlık konutlar için vergi muafiyeti uygulanmaz. Yazlığın yaz kış kullanılması halinde, tek mesken olması koşuluyla vergi muafiyetinden yararlanmak mümkündür. Yazlığın yaz kış kullanıldığının elektrik, su, doğalgaz, kablolu televizyon gibi abonelik faturasıyla kanıtlanması gerekir.

11-ÇALIŞMAKTA OLAN EMEKLİYE VERGİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Çalışmaya devam eden emeklilere vergi muafiyeti uygulanmaz. Muafiyetten yararlanabilmek için emeklilerin sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkları dışında başka gelirinin olmaması gerekiyor.

12-ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİNE AYRILANLAR MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

REKLAM

Emlak vergisi mükellefiyetinin doğduğu yılın başında uzun süreli ücretsiz izinde olanlar, hiçbir gelirleri yoksa o yıl için emlak vergisinden muaf olabilirler. Ancak, örneğin geçici süre için kısa çalışma ödeneği almakta olan kişiler muafiyetten yararlanamaz.

13-KARI KOCA EMEKLİ AYRI AYRI EVLERİ İÇİN MUAFİYETTEN YARARLANABİLİR Mİ?

İkisi de emekli olan çift, kocaya ait evde oturuyor, kadına ait ev de kirada ise sadece kocaya ait ev için emlak vergisi muafiyeti uygulanır. Kadına ait ev kirada değil ise iki ev için de muafiyet uygulanır.

14-BÜYÜK EVDEKİ HİSSESİ 200 METREKARENİN ALTINDA OLANLARA VERGİ MUAFİYETİ UYGULANIR MI?

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilmek için tek başına ya da hisseli olarak sahip olunan konutun brüt 200 metrekareyi aşmaması gerekir. 200 metrekareyi aşan evdeki hisse payı 200 metrekareden az olsa bile muafiyet uygulanmaz.

15-YETİM AYLIĞI DIŞINDA NAFAKA GELİRİ DE OLANLAR MUAFİYETTEN YARARLANIR MI?

Anne babasından yetim aylığının yanı sıra ayrıldığı eşinden nafaka alanlar, başka bir gelirleri yoksa emlak vergisi muafiyetinden yararlanırlar.

16- BELDEDEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLERDE EMLAK VERGİSİ ALINIR MI?

Belde belediyesinde mahalle iken, mahallesi olduğu belde ile tek mahalleye dönüşen yerlerde bulunan taşınmazlar için emlak vergisinin alınmasına devam edilir. Vergi muafiyeti uygulanmaz.