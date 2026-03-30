        Haberler Ekonomi Enerji Petrolde tarihi ralli - Enerji Haberleri

        Petrolde tarihi ralli

        Orta Doğu'da tırmanan savaş petrol piyasasını sarstı. Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 2,5 yükselişle başlarken, son bir ayda yüzde 50 arttı. Mart ayını bu seviyelerde tamamlarsa bugüne kadarki en yüksek aylık yükselişe imza atacak

        Giriş: 30.03.2026 - 08:03 Güncelleme:
        Küresel petrol piyasalarında yükseliş ivmesi sürerken, Brent petrol fiyatları yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Fiyatlar haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 2,5 yükselerek 108 dolara çıktı. Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmalar ve Yemen’de Husilerin sürece dahil olması arz güvenliğine yönelik endişeleri artırdı.

        SON BİR AYDA YÜZDE 50’Yİ AŞAN YÜKSELİŞ

        Brent petrol Mart ayı genelinde yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Bu güçlü ralli, piyasada tarihi bir aylık artış ihtimalini gündeme taşırken, Nisan ayı için de yukarı yönlü beklentileri güçlendiriyor.

        REKLAM

        ARZ ŞOKU ENDİŞESİ ÖNE ÇIKIYOR

        Fiyatlardaki yükselişin temelinde arz kesintisi korkusu bulunuyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek olası aksaklıklar, küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünü risk altına sokuyor. Bu kritik hatta yaşanacak herhangi bir kesinti, piyasada ciddi arz kaybı beklentisini tetikleyerek fiyatların daha da yükselmesine neden olabilecek potansiyele sahip.

        JEOPOLİTİK RİSK FİYATLARI DESTEKLİYOR

        Uzmanlar, mevcut fiyatlamalarda jeopolitik risk priminin belirleyici olduğunu vurguluyor. Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması halinde Brent petrolde yeniden 110 doların üzerine çıkılması ve 120 dolar seviyesine doğru hareket görülmesi ihtimal dahilinde değerlendiriliyor.

        KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR

        Enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel ekonomi açısından da riskleri beraberinde getiriyor. Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olabileceği değerlendiriliyor. Bu durum, küresel ölçekte resesyon riskini yeniden gündeme taşıyor.

        GÖZLER NİSAN AYINDA

        Piyasalar şimdi Nisan ayında yaşanacak gelişmelere odaklanmış durumda. Orta Doğu’daki çatışmaların seyri, enerji arzına yönelik riskler ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler petrol fiyatlarının yönünde belirleyici olmaya devam edecek. Mevcut görünüm, fiyatlarda yukarı yönlü eğilimin korunabileceğine ancak oynaklığın yüksek kalacağına işaret ediyor.

