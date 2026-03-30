        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti | Son dakika haberleri

        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!

        İstanbul Esenyurt'ta, iddiaya göre iki sürüsü arasında sabah saatlerinde trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, kavgada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli aranıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:08 Güncelleme:
        

        İstanbul'da olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte yaşanan yol verme tartışması kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

        BİR SÜRÜCÜ SİLAHLA VURULDU

        DHA'daki habere göre tartışma sırasında açılan ateş sonucu kurşunların hedefi olan bir sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KİMLİK TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Öte yandan yolun çift yönlü olduğu, sürücülerin birbirine yol vermediği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

