        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İçişleri Bakanlığı'ndan plaka açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        İçişleri Bakanlığı'ndan plaka açıklaması

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140.000 TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir" denildi

        Giriş: 30.03.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Bakanlıktan plaka açıklaması

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Trafik mevzuatına ilişkin yapılan son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalar:

        * 1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140.000 TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

        * Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır.

        * Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacaktır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

