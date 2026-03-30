Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Çanakkale'nin tarihi, miraslarından Seddülbahir Kalesi, uluslararası mimarlık ödülüyle taçlanan başarısını Avrupa'nın en prestijli müzecilik programlarından birine adaylıkla pekiştirdi. Tarihi kale Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Aynı zamanda European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla da dikkatleri üzerine çeken Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın ilgisini Türkiye'ye çevirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu başarıyı tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 11:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale’nin tarihi miraslarından Seddülbahir Kalesi uluslararası ölçekte elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi.

        Tarihi kale Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında ödüle layık görüldü. Seddülbahir Kalesi’nin bu uluslararası başarısı, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden değerlendirme yaklaşımının somut bir yansıması olarak öne çıktı.

        Tarihi yapının hem ödül hem de adaylıkla gündeme gelmesi, yürütülen çalışmaların uluslararası platformlarda karşılık bulduğunu ortaya koydu.

        BAKAN ERSOY ULUSLARARASI BAŞARIYI TEBRİK ETTİ

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda bu önemli başarıyı tebrik etti. Bakan Ersoy paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

        REKLAM

        “Uluslararası Arenada Bir Başarıya Daha İmza Attık! Seddülbahir Kalesi, Wonder Global Design Awards 2025 kapsamında uluslararası ödüle layık görüldü. Ayrıca European Museum of the Year Award (EMYA) 2026’ya aday gösterilen tarihi kalemiz, uluslararası alanda dikkat çekmeye devam ediyor.

        Bu tarihi yapımızın, özgün mimarisini koruyarak çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden hayat bulması ve uluslararası düzeyde takdir görmesi bizler için gurur vericidir. Bu kıymetli başarıda emeği olan tüm kişi ve kurumları tebrik ediyor, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.”

        ULUSLARARASI BAŞARI TESCİLLENDİ

        Çanakkale’nin Seddülbahir köyünde yer alan ve Osmanlı dönemine uzanan köklü geçmişiyle öne çıkan Seddülbahir Kalesi, yürütülen restorasyon ve müze düzenlemeleriyle yeniden işlev kazandı.

        Özgün mimarisi korunarak çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlenen yapı, uluslararası jüri tarafından da ödüle layık görüldü.

        AVRUPA'NIN EN PRESTİJLİ PROGRAMINA ADAY

        Tarihi kale, elde ettiği bu ödülün yanı sıra European Museum of the Year Award (EMYA) 2026 adaylığıyla Avrupa müzecilik sahnesinde de yerini aldı. Adaylık, Türkiye’nin kültürel miras yönetimi ve müzecilik alanındaki yaklaşımının uluslararası ölçekte dikkatle takip edildiğini ortaya koydu.

        KÜLTÜREL MİRAS VİZYONU GÜÇLENİYOR

        Seddülbahir Kalesi’nde hayata geçirilen çalışmalar, tarihi yapıların korunarak yaşatılması ve çağdaş yöntemlerle yeniden değerlendirilmesi açısından örnek bir model olarak öne çıkıyor. Elde edilen uluslararası başarı, Türkiye’nin kültürel mirasını koruma ve dünyaya tanıtma vizyonunun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

        #Seddülbahir Kalesi
