Türk televizyon yayıncılığının deneyimli isimlerinden Tuğba Dural, beş yıllık bir aranın ardından haberciliğin merkezine, SHOW TV ekranlarına geri dönüyor. Hafta içi her akşam izleyiciyle buluşacak olan 'Gece Hattı' programı; günün öne çıkan başlıklarını ve gecenin sıcak gelişmelerini titiz bir süzgeçten geçirerek ekranlara taşımayı hedefliyor. Dural, mesleki kariyerindeki disiplini, etik değerleri ve yeni projesinin detaylarını Habertürk'e anlattı.

* Yıllardır sporun dinamizmiyle özdeşleşen bir isimsiniz. Şimdi SHOW TV'de 'Gece Hattı' ile haberin merkezine dönüyorsunuz. Bu geçiş süreci sizin için nasıl bir heyecan taşıyor?

İsteğim; uzun yıllar spor medyasında yaptığım yayınlardan sonra verdiğim aranın ardından haberle mesleğime geri dönmekti. Benim için; SHOW TV gibi ulusal bir kanalda günü gününe tam beş yıl aradan sonra izleyiciyle buluşacak olmak, hiçbir şeyin bir tesadüf değil, her şeyin bir tevafuk olduğunun göstergesi.

* 'Gece Hattı' ismi çok hareketli bir tempoyu çağrıştırıyor. İzleyiciyi gece saatlerinde nasıl bir içerik bekliyor?

'Show Haber' yıllardır sıcak haberlerle izleyicisiyle buluşuyor, 'Gece Hattı'nda da aynı sıcaklığı taşıyacak bir bülten yapacağız. Gün içerisinde yaşanan tüm gelişmeleri aktarırken, gecenin sıcak gelişmelerini de aktaracağız.

* Günün tüm yorgunluğu üzerindeyken ekran başına geçen izleyiciye, haberi nasıl bir dokunuşla ulaştırmayı hedefliyorsunuz?

Seyirciye her gece uyumadan önce; günden kalanları ve geçenin sıcak gelişmelerini aktarırken, yeni günü birlikte karşılayacağız. 'Gece Hattı' geride kalan günün hafızası olacak da diyebiliriz.

* Medya dünyasının dijitalleştiği bu dönemde, geleneksel TV haberciliğinde fark yaratmak için sizin formülünüz nedir?

Dijitalleşmenin hızla ilerlediği bir dönemdeyiz ancak Türk insanı, bizim seyircimiz hâlâ haberleri, dizileri ve birçok programı televizyon karşısında, geleneksel medyadan takip etmeyi sürdürüyor. Dijitalin hızını yakalamak evet kolay değil ama söz konusu güvenilirlikse geleneksel medyanın her zaman önde olduğuna inanıyorum. Güveninse her zaman hız karşısında galip geleceğine inanırım.

* Yıllardır canlı yayın tecrübesine sahip bir isim olarak, stüdyo ışıkları yanmadan hemen önce zihninizi yayına hazırlamak için uyguladığınız özel bir motivasyon ritüeliniz veya alışkanlığınız var mı?

Kendi çabamın ardından, dua etmek. İlk günden bugüne hiç değişmedi.

* Mesleğiniz adına bugüne kadar edindiğiniz en önemli öğreti ne olmuştur?

Çok çalışmak, disiplinli olmak ve hiçbir koşulda pes etmeyip, sabırlı olmak. Emek zayi olmuyor.

* Mesleğe yeni başlayan ve sizi örnek alan genç kadın spikerlere, bu denli uzun soluklu ve istikrarlı bir kariyer için neler tavsiye edersiniz?

Kadın spikerlerden ziyade tüm kadınlara naçizane tavsiyem; mesleğiniz her ne olursa olsun bu sadece annelik de olabilir, görevinize dört elle sarılın çünkü hayatta şans değil ödül var. Spiker olmak isteyenlerse; ekran önüne çıkmadan önce yayıncılığın her alanıyla ilgili tecrübe kazanmaya çalışmalı. Aksi halde ekran önünde uzun soluklu ve başarılı olmak mümkün değil. Bizi ekranda başarılı kılan arka planda verilen emek. İnanın çabanızın karşılığı çalışan bir kadınsanız kariyerinizde, anneyseniz topluma kazandırdığınız hayırlı bir evlatla karşılığını buluyor.

* Son olarak izleyicilerinize özellikle neler söylemek istersiniz?

Mesleğimi, seyircileri çok özlediğimi ve onlara layık olmak için ilk günkü heyecanımla onlarla buluşacağımı bilmelerini isterim. Bütün çabam bugüne kadarki imajıma, kanalıma ve izleyicilere layık olmak olacak. Bundan böyle hafta içi her akşam 00.15’te ‘Gece Hattı’nda buluşalım lütfen.