Bülent Serttaş: 'Bodrum' beni bozdu

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Kıbrıs'ta sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı Bülent Serttaş, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Verdiği kilolarla dikkat çeken Serttaş, "Vücudumdan tam 100 paket margarin gitti. Yani 25 kilo verdim. Şu an 103 kiloya düştüm. Şu an için ideal kilom bu diyorum. Belki 98-100 kilo arası kalabilirim. Çünkü bir anda hızlı zayıflarsam kemiklerim ve kaslarım etkilenebilir. Şu an böyle iyi. Eşime, 'Yemek yerken iki kaşık fazla alırsam elime vur' diyorum. Çünkü kilo almamam lazım" ifadelerini kullandı.

Yeni şarkı çalışmaları hakkında konuşan Bülent Serttaş, "İki şarkı geliyor. Öyle şarkılar ki insanlar şarkıya teslim olup eller havaya yapacak. Bir tanesi slow ama diğeri çok hareketli, klasik bir Bülent Serttaş şarkısı olacak" dedi.

"BU ŞARKI SENİ BOZAR' DEDİLER"

2013 yılında çıkardığı 'Bodrum Akşamları' şarkısına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bülent Serttaş, gazetecilerin "Hareketli müzik tarzına geçmeye nasıl karar verdiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Mesela 'Bodrum' şarkısını ilk yaptığımda bana 'Sakın bunu çıkartma' dediler. 'Bu şarkı seni bozar' dediler. Doğru çıktı. Harbiden bu şarkı beni bozdu. Bunu gururla söylüyorum. Hatta iddia ediyorum, Türkiye'de ve buna Kıbrıs da dahil, milli marşımızdan sonra en çok çalan şarkılardan biri oldu 'Bodrum'. Ondan dolayı gurur duyuyorum. İyi ki okumuşum, iyi ki ondan sonra devamı gelmiş; 'Adamın Dibi', 'Alaçatı' gibi şarkıları okumuşum. Şimdi de 'Teslim Ol' şarkımız geliyor.

ŞEBNEM FERAH'A DÜET ÇAĞRISI

Serttaş, "Bir rapçi ile düet yapmak ister misiniz?" sorusuna ise "Acaba Şebnem Ferah ile bir düet gider mi, gider. Sanırım kendisi müziğe ara verdi. Sahnelerde göremiyoruz. Kendisine bir teklif yapacağım. Kabul ederse sevinirim, etmezse de saygı duyarım. Kendisini çok seviyorum, çok iyi bir insan. İnşallah sahnelere döner ve bir düet yaparız" yanıtını verdi.

Yaklaşık 7 yıldır albüm sessizliğini koruyan ve 5 yıldır sahne almayan Şebnem Ferah, müzik kariyerine ara vermişti.