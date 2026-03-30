        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! İşte son tahminler - 30 Mart hava durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı! İşte son tahminler

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu ise kar yağışlı olacak. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artması, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalması bekleniyor.

        Giriş: 30.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Çorum çevreleri, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km / saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Yağmurlu 11°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Güneşli 18°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı Bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 13°

        Gaziantep

        Yağmurlu 13°

        Ağrı

        Sağanak Yağış

        Hava sıcaklığının batı kıyılarda 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz'de 5 ila 7 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz’in doğusunda kuvvetli(40-60 km / saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Siirt, Batman, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in doğusunda Güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km /saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

