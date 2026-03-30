"Önce Amerika" mı "önce savaş" mı? Trump'ın çıkmazı derinleşiyor

Beyrut'ta Yeni Cephe, Tahran'da Direnç: Savaş Genişliyor

İsrail işgal ordusunun Beyrut’ta Hizbullah’a ait altyapılara yönelik hava saldırılarını başlattığını duyurması, Orta Doğu’daki çatışmanın coğrafi ve stratejik sınırlarını genişleten kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Bölgesel güvenlik analizlerine göre bu adım, İran ile sınırlı görünen savaşın aslında çok katmanlı bir “vekil çatışmalar zinciri” üzerinden ilerlediğini açık biçimde ortaya koyuyor.

Washington-Tel Aviv hattının askeri hamleleri, yalnızca İran’ın doğrudan kapasitesini değil, aynı zamanda onun Lübnan, Suriye ve Irak’taki etki ağını hedef alarak savaşın alanını genişletiyor. Bu durum, kontrollü gerilimden çıkılarak daha karmaşık ve öngörülmesi zor bir bölgesel çatışma mimarisine geçildiğine işaret ediyor.

Uluslararası analiz kuruluşlarının değerlendirmeleri de bu tabloyu destekliyor. Özellikle Avrupa merkezli güvenlik raporları ve ABD’deki think-tank çalışmalarında, Hizbullah’ın yalnızca bir silahlı örgüt değil, İran’ın “ileri savunma hattı” olarak konumlandığı vurgulanıyor. Bu çerçevede Beyrut’a yönelik saldırılar, askeri hedeflerin ötesinde İran’ın bölgesel caydırıcılık kapasitesini zayıflatmaya yönelik bir strateji olarak okunuyor. Sahadan gelen veriler, hedef alınan altyapıların iletişim, lojistik ve komuta-kontrol unsurlarını içerdiğini; bunun da Hizbullah’ın operasyonel kabiliyetini sınırlamayı amaçladığını gösteriyor. Ancak aynı raporlar, bu tür saldırıların örgütün dağınık yapısı nedeniyle tamamen etkisiz hale getirilmesini zorlaştırdığına da dikkat çekiyor.

Öte yandan Birleşmiş Milletler’e bağlı gözlem mekanizmaları ve bölgesel kriz izleme raporları, bu saldırıların yalnızca askeri değil, aynı zamanda psikolojik ve siyasi bir baskı unsuru taşıdığını ortaya koyuyor. Beyrut gibi yoğun sivil nüfusa sahip bir başkentin hedef alınması, hem Lübnan iç siyasetinde hem de bölge genelinde tansiyonu yükseltme potansiyeli barındırıyor.

Bu durum, İran’ın vekil güçler üzerinden kurduğu etki alanının doğrudan hedef alındığını gösterirken, çatışmanın Lübnan’dan Suriye’ye, oradan Irak’a uzanan geniş bir hatta yayılma riskini artırıyor. Uzmanlara göre bu genişleme, yalnızca askeri dengeleri değil, enerji hatları, göç hareketleri ve küresel güvenlik mimarisini de doğrudan etkileyecek bir sürecin habercisi niteliğinde.

Hızlı Zafer Yanılgısı: Washington’ın Hesabı, Tahran’ın Direnci

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail ile birlikte İran’a karşı yürüttüğü askeri strateji, başlangıçta kısa sürede sonuç alınacağı varsayımına dayanıyordu. Washington ve Tel Aviv’de şekillenen bu yaklaşım, “şok ve çökertme” doktriniyle İran’ın karar alma mekanizmasının hızla dağılacağı öngörüsüne yaslandı.

Ancak hem Amerikan hem de Avrupa merkezli analizler, bu stratejinin sahadaki gerçekliklerle örtüşmediğini ortaya koyuyor. Özellikle Brookings Institution ve International Crisis Group gibi kuruluşların raporlarında, İran’ın yalnızca askeri kapasitesi değil, devlet sürekliliği ve kriz yönetim reflekslerinin de ciddi şekilde hafife alındığı vurgulanıyor.

Söz konusu analizlere göre Washington ve Tel Aviv, İran’daki sistemin üst düzey lider kadroya bağımlı olduğu varsayımıyla hareket etti. Bu nedenle savaşın ilk aşamasında üst düzey askeri ve siyasi isimlere yönelik operasyonların rejimi çökerteceği düşünülüyordu. Nitekim ilk dalga saldırılar belirli ölçüde etkili oldu; kritik isimler hedef alındı ve komuta kademesinde boşluklar oluştu. Ancak uluslararası güvenlik raporları, İran’ın merkeziyetçi fakat aynı zamanda çok katmanlı bir devlet yapısına sahip olduğunu, bu nedenle lider kayıplarının sistemin bütününü çökertmek yerine yeniden yapılanma sürecini hızlandırdığını ortaya koyuyor. Bu durum, İran’ın kriz anlarında daha kapalı, daha sert ve daha kontrollü bir yönetime evrilebildiğini gösteriyor.

Savaşın ilerleyen aşamalarında sahadaki tablo bu analizleri doğrular nitelikte gelişti. İran, kısa süre içinde askeri ve güvenlik yapısını yeniden organize ederek hem savunma hem de karşı saldırı kapasitesini güçlendirdi. Uluslararası askeri değerlendirmelerde, İran’ın asimetrik savaş kabiliyeti, füze sistemlerinin dağınık yapısı ve bölgesel vekil aktörlerle kurduğu ağın bu direnci mümkün kıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda psikolojik dayanıklılık ve uzun süreli çatışmaya hazırlıklı olma kapasitesi de dikkat çekiyor. Sonuç olarak, “hızlı zafer” üzerine kurulan strateji sahada karşılık bulmazken, savaş giderek uzayan ve maliyeti artan bir yıpratma sürecine dönüşmüş durumda.

Uzayan Savaşın Yeni Dengesi: İran’ın Yıpratma Doktrini Sahada Üstünlük Kuruyor

Savaşın ikinci ayına girilirken sahadaki güç dengeleri daha net okunmaya başladı. İsrail ve ABD’nin “şok ve dehşet” doktrinine dayalı hızlı sonuç alma stratejisi, beklenen etkiyi yaratmakta zorlanırken; İran’ın zamana yayılan yıpratma yaklaşımı sahada daha sürdürülebilir bir model olarak öne çıkıyor. Askeri analizler, özellikle ilk haftalardaki yoğun hava saldırılarının ardından operasyonel etkinliğin kademeli olarak azaldığını, buna karşılık İran’ın savunma ve karşı saldırı reflekslerinin güçlendiğini ortaya koyuyor. Bu durum, klasik üstün ateş gücünün her zaman stratejik sonuç üretmediğini bir kez daha gösteriyor.

Uluslararası güvenlik raporlarına göre İran, konvansiyonel askeri kapasitedeki dezavantajını çok katmanlı bir savunma mimarisiyle dengelemeyi başardı. Coğrafi derinlik ve dağlık arazi yapısı, askeri unsurların dağınık ve gizli şekilde konuşlanmasına imkân tanırken; mobil füze sistemleri sabit hedef olma riskini azaltıyor. Aynı zamanda International Institute for Strategic Studies ve RAND Corporation gibi kuruluşların analizlerinde, İran’ın merkezi olmayan komuta yapısının kriz anlarında esneklik sağladığı vurgulanıyor. Bu yapı, saldırılar karşısında sistemin tamamen felç olmasını engellerken, yerel ve bölgesel düzeyde hızlı reaksiyon kapasitesi oluşturuyor.

Bununla birlikte İran’ın yalnızca kendi askeri kapasitesine değil, bölgesel vekil aktörlere dayalı bir “çevresel savunma hattı” oluşturduğu dikkat çekiyor. Hizbullah başta olmak üzere Irak ve Suriye’deki milis gruplar, çatışmayı tek bir cepheden çıkararak geniş bir coğrafyaya yayıyor. Bu durum, İsrail ve ABD’nin askeri planlamasını zorlaştırırken, savaşın maliyetini ve süresini artırıyor. Avrupa merkezli kriz analiz raporları, bu çok katmanlı yapının İran’a “stratejik sabır” avantajı sağladığını ve karşı tarafı sürekli yeni cephelerle meşgul ettiğini ortaya koyuyor.

Öte yandan Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, İran’ın elindeki en kritik jeostratejik kozlardan biri olarak öne çıkıyor. Uluslararası enerji kuruluşlarının verilerine göre dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümü bu dar su yolundan geçiyor. Bu hatta yaşanabilecek en küçük aksama bile küresel piyasalarda ciddi dalgalanmalara yol açabilecek potansiyele sahip. Bu nedenle İran, doğrudan askeri üstünlük kuramasa bile enerji güvenliği üzerinden küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturabiliyor. Tüm bu unsurlar birlikte değerlendirildiğinde, savaşın kısa sürede sonuçlanmayacağı ve İran’ın yıpratma stratejisiyle sahadaki dengeleri kademeli olarak kendi lehine çevirmeye çalıştığı açıkça görülüyor.

Washington’da Çatlak: “Önce Amerika”dan “İsrail Önceliği” Tartışmasına

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu politikaları, yalnızca dış politikada değil, Amerikan iç siyasetinde de derin tartışmalara yol açıyor. Özellikle son dönemde artan askeri angajmanlar ve İsrail ile tam uyumlu hareket edilmesi, Washington’daki siyasi ve akademik çevrelerde ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Amerikan medyasında yayımlanan analizlerde, Trump yönetiminin kararlarının giderek “ABD ulusal çıkarları” yerine “İsrail güvenliği” ekseninde şekillendiği yönünde eleştiriler dikkat çekiyor.

Bu eleştirilerin temelinde Trump’ın önceki başkanlık döneminde attığı kritik adımlar yer alıyor. Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması, Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğinin kabul edilmesi ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan plan, Washington’un geleneksel denge politikasından uzaklaştığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Council on Foreign Relations ve Carnegie Endowment for International Peace gibi kuruluşların analizlerinde, bu adımların ABD’nin bölgedeki arabulucu rolünü zayıflattığı ve tarafsızlık algısını ciddi şekilde aşındırdığı vurgulanıyor.

Bugün gelinen noktada ise söz konusu politikaların diplomatik zeminden çıkarak doğrudan askeri bir çatışmaya dönüştüğü yorumları yapılıyor. Uzmanlara göre Washington’un İsrail ile tam senkronize hareket etmesi, ABD’yi yalnızca destekleyici bir aktör olmaktan çıkarıp çatışmanın doğrudan tarafı haline getirdi. Bu durum, hem küresel güç dengeleri hem de ABD’nin uluslararası meşruiyeti açısından yeni riskler doğuruyor. Özellikle Avrupa basınında yer alan analizlerde, bu sürecin ABD’nin uzun vadeli stratejik çıkarlarına zarar verebileceği uyarısı öne çıkıyor.

Zafer Söylemi ve Müzakere Gerçeği: Washington’un Stratejik Açmazı

Savaşın beklenenden uzun sürmesi ve sahada hızlı sonuç alınamaması, Trump yönetimini yeni arayışlara yöneltmiş görünüyor. Beyaz Saray’ın 15 maddelik bir anlaşma taslağı hazırladığına dair bilgiler diplomatik çevrelerde geniş yankı bulurken, bu girişim Washington’un sahadaki tıkanmayı aşma çabası olarak değerlendiriliyor. Ancak burada dikkat çeken en önemli unsur, Trump’ın aynı anda hem “zafer kazandığını” iddia etmesi hem de İran’ı müzakere masasına çağırması.

Uluslararası ilişkiler uzmanlarına göre bu durum, klasik güç siyasetiyle çelişen bir tablo ortaya koyuyor. Zira geleneksel diplomasi anlayışında kazanan taraf müzakere değil, şart dayatma pozisyonunda olur. Chatham House ve International Crisis Group gibi kuruluşların değerlendirmelerinde, Washington’un söylem ile sahadaki gerçeklik arasında sıkıştığı ve bu nedenle çelişkili mesajlar verdiği ifade ediliyor. Bu çelişki, yalnızca dış politika değil, iç politika açısından da Trump yönetimini zorlayan bir unsur haline gelmiş durumda.

Öte yandan müzakere ihtimalinin önünde ciddi engeller bulunuyor. İsrail Başbakanı’nın savaşın sürmesinden siyasi kazanç sağlaması ve İran’ın sahada direnç göstermesi, tarafların taviz vermesini zorlaştırıyor. Analistlere göre bu durum, Washington’u iki seçenek arasında bırakıyor: Ya gerçekçi bir müzakere sürecine girerek söylem değişikliğine gidecek ya da savaşı daha da derinleştirerek riskli bir tırmanışa yönlenecek. Her iki senaryonun da ciddi maliyetler barındırdığı ve mevcut çıkmazın kısa vadede aşılmasının zor olduğu değerlendiriliyor.

Sıkışan Beyaz Saray: Trump’ın Önündeki Daralan Yol Haritası

ABD Başkanı Donald Trump için savaşın ilerleyen aşamalarında seçeneklerin giderek daraldığı görülüyor. Uluslararası güvenlik ve siyaset analizlerine göre Washington yönetimi, sahadaki askeri gerçeklik ile iç politik baskılar arasında sıkışmış durumda. Özellikle Amerikan ve Avrupa merkezli think-tank raporları, bu tür uzun süreli çatışmaların karar alıcıları stratejik esneklikten mahrum bıraktığını ve seçenekleri keskin biçimde sınırladığını ortaya koyuyor.

Analistlerin öne çıkardığı ilk seçenek, gerçek bir müzakere sürecine girilmesi. Ancak Council on Foreign Relations ve Brookings Institution gibi kuruluşların değerlendirmelerinde, böyle bir adımın Trump açısından ciddi bir iç politika riski taşıdığı vurgulanıyor. Zira müzakere, özellikle seçim atmosferine girilen bir dönemde, “geri adım” ya da “zayıflık” olarak algılanabilir. Bu durum, Trump’ın kendi siyasi tabanı içinde bile destek kaybına yol açma potansiyeli taşıyor.

İkinci seçenek ise savaşın kapsamını genişletmek. Daha yoğun hava saldırıları, deniz kontrol operasyonları ya da İran’ın stratejik noktalarına yönelik daha sert müdahaleler bu senaryonun parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak International Institute for Strategic Studies raporlarına göre bu tür bir tırmanış, yalnızca maliyetleri artırmakla kalmayacak, aynı zamanda kontrolsüz bir bölgesel savaşa dönüşme riskini de beraberinde getirecek. Özellikle enerji hatları ve küresel ticaret yolları üzerindeki etkiler, bu seçeneği son derece riskli hale getiriyor.

Üçüncü ve daha olası görülen seçenek ise sınırlı askeri operasyonlarla süreci yönetmeye çalışmak. Ancak bu strateji, kısa vadede siyasi baskıyı azaltsa da uzun vadede sonuç üretmeyen bir kısır döngüye dönüşme riski taşıyor. RAND Corporation analizlerinde, bu tür “kontrollü çatışma” modellerinin genellikle çatışmayı dondurduğu ancak çözüm üretmediği ve zamanla daha büyük krizlere zemin hazırladığı ifade ediliyor

Seçim Baskısı ve Netanyahu Faktörü: Stratejik Denklem Karmaşıklaşıyor

Trump’ın manevra alanını daraltan bir diğer önemli unsur ise yaklaşan ara seçimler. Amerikan iç siyasetinde savaşın ekonomik ve siyasi maliyetleri giderek daha fazla tartışılırken, kamuoyu desteğinin kırılgan hale geldiği görülüyor. Aynı zamanda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun savaşın devamından siyasi fayda sağlaması, Washington-Tel Aviv hattındaki stratejik uyumu daha karmaşık bir hale getiriyor. Analistlere göre bu durum, ABD’nin kendi ulusal öncelikleri ile İsrail’in güvenlik öncelikleri arasında ince bir denge kurmasını zorlaştırıyor

Hesaplanan Savaş, Derinleşen Çıkmaz

Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, bu savaşın yalnızca askeri bir çatışma olmadığını, aynı zamanda daha geniş bir sistemsel krizin yansıması olduğunu ortaya koyuyor. ABD’nin küresel güç dengesi içindeki konumu ile İsrail’in bölgesel hegemonya hedefleri sahada kesişirken, ortaya çıkan tablo öngörülenin aksine hızlı bir zafer değil, uzun soluklu bir yıpratma süreci oldu. Uluslararası analizler, bu tür çatışmaların çoğu zaman başlangıçtaki hedeflerden saparak daha karmaşık ve maliyetli hale geldiğini gösteriyor.

Gelinen noktada en çarpıcı gerçek ise şu: Hızlı sonuç beklentisiyle başlatılan savaş, giderek kontrol edilmesi zor bir sürece dönüşmüş durumda. Sahada kesin bir kazanan henüz ortaya çıkmazken, stratejik ve ekonomik maliyetlerin her geçen gün arttığı görülüyor. Ve bu tablo, savaşın kazananından çok kaybedenini belirleyecek bir sürecin giderek daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.