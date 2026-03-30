Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz yıl kasım ayında evlenme teklifi ettiği model sevgilisi Oriana Correia Gomes ile evlendi.

Çift, sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün Başkanı Göksel Gümüşdağ, genç futbolcunun nikâh şahidi oldu.

REKLAM

Çiftin, bu mutlu günü sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı.

"Bahis ve şike" soruşturmasından üç ay önce tutuklanan ve geçtiğimiz günlerde tahliye olan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı da nikâha katılan isimler arasındaydı. Baltacı, nikâh sonrasında, "Her zaman her yerde" mesajını yazdığı bir fotoğraf yayımladı.