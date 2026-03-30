Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri: ABD-İsrail-İran Savaşı'da kafa karıştırıcı haber akışı

Günün öne çıkan haberlerini Haberturk.com editörü Helin Genç anlatıyor...

ABD-İSRAİL-İRAN SAVAŞI'DA KAFA KARIŞTIRICI HABER AKIŞI

ABD-İsrail-İran Savaşı'nın 31. gününde kafa karıştırıcı bir haber akışı var... ABD Başkanı Trump, önce İran'daki yeni liderlerin "oldukça makul" olduğunu söyleyerek "Sanırım onlarla bir anlaşma yapacağız, bundan oldukça eminim, ama yapamama ihtimalimiz de var" dedi. Trump ayrıca "En çok istediğim şey İran'daki petrolü almak" açıklamasında bulunarak Harg Adası konusunda net bir karar vermediğini söyledi. Bunun ardından ABD medyasında Trump'ın, İran'dan yaklaşık 450 kilo uranyum çıkarmak için bir askeri operasyon düzenlemeyi değerlendirdiği haberleri çıktı. New York Times da ABD'nin İran'da sivil yerleşim yerine saldırıda, henüz savaşta test edilmemiş füzeler kullandığını yazdı.

PETROLDE TARİHİ RALLİ

Peki bu haberlerle geçen 1 ayın sonunda petrol ne durumda? Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 3 yükselişle başlarken, son bir ayda yüzde 50 arttı. Son olarak Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu ve "Hürmüz açılmazsa, İran'daki varlığımızı elektrik tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası'nı tamamen yok ederek sonlandıracağız" dedi. Bu noktada İran'ın 27 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nı kapattığını da hatırlatmak gerekir.

POLİS ARACI KAZA YAPTI: 30 YARALI

Hemen Türkiye'ye dönelim... Kuzey Marmara Otoyolu'nda sabah saatlerinde polis memurlarını taşıyan servis aracı bariyerlere çarptı. Kazada 4'ü ağır 30 yaralı var. Yaralılardan 27'si polis. İstanbul Valiliği, kazada şehit olan polis memurunun yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü açıkladı.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE ZİMMET OPERASYONU

Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent AŞ’deki usulsüzlük iddialarına ilişkin ‘zimmet’ soruşturmasında 4 kişi gözaltına alındı. Başkan Erdal Beşikçioğlu, “Süreç bizim suç duyurumuzla başladı” dedi. Belediye, bir memurun daha önce görevden uzaklaştırıldığını ve söz konusu personel S.K.’nın 11 Eylül’de savcılığa şikayet edildiğini, sürecin takip edildiğini açıkladı.

İBB'YE YOLSUZLUK DAVASI DEVAM EDİYOR

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında bugün 12'nci duruşma görülüyor. Dava sanık savunmalarıyla devam ederken, mahkeme başkanı duruşmaların saat 22.00’ye kadar devam edebileceğini belirtti.

İMAMOĞLU'NA YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan İmamoğlu'nun yargılandığı 'Bilirkişi Davası'nın dördüncü duruşması da bugün Silivri'de görüldü. İmamoğlu hakkında 'Yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istenen dava, İmamoğlu'nun savunmasının alınmasının ardından 13 Temmuz'a ertelendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu hakkında duruşmadaki sözleri nedeniyle "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret ve tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

İŞTE DEVLET BAHÇELİ'NİN HEDİYESİ

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'na hediye ettiği 'Bozkurt' tablosu ortaya çıktı. Bahçeli, geçtiğimiz ay aradığı Kaygılaroğlu'na Yeraltı dizisinde canlandırdığı Bozkurt karakteri için memnuniyetini iletmişti.