İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan’ın aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kalaycıoğlu, Yıldızhan ve Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasına giren dikkat çekici ifadelerden biri de tutuklanan şoför Hüseyin Can A.’ya ait oldu. Olay günü yaşananlar, konum trafiği, araç hareketleri ve silahın patladığı an, ifadede detaylarıyla yer aldı.

HAVALİMANI VE İFTAR DETAYI

İşte Hüseyin Can A.’nın ifadesi; “Olay günü saat 19.20 sıralarında şoförlüğünü yaptığım Bilal Kadayıfçıoğlu’nu, eşi Ceyda Kadayıfçıoğlu’nu ve Musab Geylani Kadayıfçıoğlu’nu İstanbul Yeni Havalimanı’na araç ile bıraktım. Bildiğim kadarıyla İngiltere’ye gidiyorlardı. Havaalanına bıraktıktan sonra konutun olduğu Üsküdar ilçesine doğru yola çıktım. Aracı otoparka park ettikten sonra yan tarafta bulunan villada iftar yapan arkadaşlarımın yanına gidip bana hazırladıkları yemeği yedim. Saat 20.00 sıraları olmuştu.”

ALAATTİN’DEN GELEN MESAJ

“Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan ‘Havaalanından sen dönüş yapıyormuşsun, Ataşehir’de benim arabam kaldı onu alabilir miyiz’ şeklinde mesaj geldi. Ben de misafirlikte olduğumu, iftarımı yeni açtığımı söyleyerek daha ilerleyen saatlerde alsak olur mu dedim. O da ‘Tamam olur’ diye mesaj attı. Yaklaşık 1 saat sonra bana mesaj atmış ancak ben görmedim. Daha sonra beni aradı. Bana ‘Daha ilerleyen saat geç olmasın, misafirliktesin kusura bakma ne zaman halledebilirsin’ dedi.”

“KONUMU ALEYNA’DAN İSTEYİN” TALİMATI

“Ben de ‘Tamam nasıl gideyim taksiyle mi’ diye sordum. ‘Yok Vito’yla Mustafa abiyi al ben ona haber veririm. Oradan Aleyna hanımdan konum isteyin, arabanın anahtarı onda, aynı zamanda Aleyna’yı da benim yanıma getireceksiniz’ dedi ve telefonu kapattık. Bu esnada saat 21.00-21.30 sıralarıydı. Ben de Mustafa abiyi arayarak Alaattin’in arayıp aramadığını sordum, o da mesaj attığını söyledi ve bana konum attı. Ben de 34 plakalı araç ile Mustafa abinin attığı konuma gittim. Mustafa abi geldi araca bindi. Aracı ben kullanıyordum. Aleyna’dan konum istedim. O da bana konum attı.”

KONUMDA BEKLEYİŞ VE BULUŞMA

“Aleyna’nın attığı konuma yaklaşırken Alaattin beni aradı. ‘Bekleyin ben de geliyorum, varmak üzereyim’ dedi. Biz de konuma gittik. Yaklaşık 4-5 dakika konumda bekledik. Bu esnada Alaattin geldi. Alaattin gelince Aleyna da aşağıya indi. Aleyna dışarı çıktığında yanında daha önceden görmediğim, tanımadığım bir erkek şahıs daha vardı. Aleyna, Alaattin’in kullandığı araca binince bu şahıs oradan ayrıldı. Bu esnada Mustafa abi araçtan inmiş, Alaattin ile konuşuyordu. Daha sonra geldi benim kullandığım Vito’ya bindi. Bana ‘Konum gelecek biz gidelim’ dedi. Yaklaşık 1 dakika içinde bana Aleyna’dan konum geldi.”

İKİ ARAÇLA HEDEF NOKTAYA GİDİŞ

“Olduğumuz yere 9 dakika gösteriyordu. Biz konuma giderken Alaattin bey Mustafa abiyi aradı, ‘Bekleyin beraber gideceğiz’ dedi. Mustafa abi yerimizi tarif etti. Biz bayağı yavaşladık ama yolda ilerlemeye devam ettik. Hemen arkamızdan selektör yaparak Alaattin’in kullandığı aracın geldiğini aynadan gördüm. Alaattin önümüze geçti ve yola devam ettik. Ben konumu kapatarak onu takip etmeye başladım. Birkaç ara sokağa girdik sonra tekrar aynı caddeye çıktık. Ben yolu şaşırdığını tahmin ettim ancak takip etmeye devam ettim. Sonra bir sokağa doğru sağa döndük.”

BEYAZ BMW VE KRİTİK AN

“Sokakta biraz ilerledik, neredeyse sokağın sonuna geldik. Alaattin, orada yolun kenarında duran farları yanan beyaz renkli bir BMW aracın önünde durdu. Biz de hemen arkasında durduk. Alaattin arabadan indi. Mustafa abi de araçtan inip Alaattin’in yanına doğru yürüdü, bu esnada ben de araçtan indim. Ben araçtan inerken bize alacağımız aracı gösterecek diye inmiştim. Alaattin beyaz BMW araca doğru ilerledi.”

SİLAH VE BOĞUŞMA

“Bu beyaz aracın sağ ön yolcu camına elinde bir silahın üst tarafı ile dokunduğunu gördüm ve ‘Ne oluyor’ diye seslendim. Ben Alaattin’in silahı ne zaman eline aldığını görmedim. İlk defa burada elinde gördüm. Bu esnada ben oraya doğru yürüyordum. Kapı açıldı ancak Alaattin mi açtı aracın içinden birisi mi açtı görmedim. Açılan kapıdan kimse inmedi. Alaattin aracın içerisine doğru eğilmişti. İtiş kakış vardı. Hatta aracın sağ ön koltuğunda oturan, daha önceden görmediğim, tanımadığım gri eşofmanlı bir şahıs sağ ayağını tekme vuracakmış gibi havaya kaldırmıştı.”

SİLAH SESİ VE PANİK

“Ben tam yanlarına gittiğimde bir el silah sesi duydum. Alaattin hemen geri çekildi. Mustafa abi Alaattin’in yanındaydı. Bu esnada Aleyna içinde bulunduğu araçtan indi ve çığlık atıyordu. Bu esnada beyaz BMW’nin sol tarafından birisi indi ve ‘aaaa’ diye bağırmaya başladı. Alaattin Aleyna’ya hitaben ‘Sen minibüse geç’ dedi. Aleyna ile Alaattin Vito’ya bindiler. Ben de bu araca doğru giderken Alaattin bana ‘Sen benim arabayı al’ dedi.”

OLAY YERİNDEN AYRILIŞ

“Mustafa abi Vito’nun direksiyonuna geçti. Sokaktan geri geri çıktık. Ben onları takip edecektim ancak gözden kaçırdım. Ben Alaattinlerin nerede olduğunu arabayla aradığım sırada beni telefonumda kayıtlı olmayan bir numara WhatsApp üzerinden aradı. Bana ‘Abi ben Aleyna’nın yanında müzisyenim, numaranı Aleyna verdi. Polis gelecek ne söyleyeyim’ dedi. Ben de ‘Ne gördüysen onu söyle, sonra Aleyna ile irtibat kurarsın’ dedim.”

SONRASINDA YAŞANANLAR

“Yaklaşık 1-2 dakika sonra beni Metin Kadayıfçıoğlu aradı. ‘Buraya geliyormuşsunuz ne oldu Hüseyin’ dedi. Ben de ‘Abi burada bir arbede çıktı’ dedim. O da ‘Orası neresi’ dedi. Ben de ‘Şerifali tarafında bir yer, sen bana bir konum at’ dedim ve attığı konuma gittim. Konuma gittiğimde Vito oradaydı. Metin abi de oradaydı. Metin abinin tarifiyle binanın arkasına otoparka iki aracı da park ettik. Alaattin, Metin abi ve Aleyna siyah renkli VW Passat marka araç ile oradan ayrıldılar.”

“Biz de Mustafa abi ile birlikte Hal tarafına doğru yürüyorduk. Yaklaşık 3 dakika sonra beni Metin Kadayıfçıoğlu aradı. ‘Biz taksiyle devam edeceğiz, benim aracımı alır mısın, Dönerci Ali’nin oradayız’ dedi. Ben de ‘Tamam’ dedim ve oraya doğru yürüdük. Oraya vardığımızda Metin abi dışarıda, Alaattin ile Aleyna arabanın içinde bekliyordu. Metin abi bana ‘Biz taksiyle devam edeceğiz, siz bu araçla Aleyna’yı bırakın’ dedi.”

“Passat’ın direksiyonuna ben bindim. Aleyna arkada oturuyordu. Mustafa abi sağ öne bindi. Metin abinin ikametinin önüne aracı park ettik. Ben Aleyna’ya ‘Biz de eve gideceğiz, sen de buradan taksiyle git’ dedim. Aleyna taksiye bindi. Biz de Mustafa abi ile birlikte yürüdük. Taksi durağına doğru yürürken beni eşimin babası aradı. ‘Nerdesin’ diye sordu. Ben de yerimi söyledim. Konum attım. Geldi beni aldı. Ancak onun bu olaylardan haberi yoktur. Tahmini 10-15 dakika içerisinde geldi. Geldiği araç lacivert renkli BMW X3’tü.”

“Biz eve doğru giderken beni Metin aradı. ‘Beni Akmerkez’in oradan almanız lazım’ dedi. Ben de ‘Abi geç oldu eve gidiyorum, araba yok’ dedim. Ancak ısrar edince kabul ettim. Kayınpederim de ‘Zaten TEM’deyiz, gidip alalım’ dedi. Biz Akmerkez’in önüne kayınpederim, ben ve Mustafa abi birlikte gittik. Metin abi bizi Akmerkez’in karşısında bekliyordu. Arabaya bindi. Kayınpederim araçta olduğu için olayla ilgili konuşmadık. Doğrudan Kandilli’deki konutlara gittik. Araçtan indik. Mustafa abi Opel Frontera marka aracı alarak Metin abiyi bırakmak için ayrıldı. Ben de kendi ikametime gittim. Üstümü değiştirdim ve kayınpederimin evine gittim. Ertesi gün polisler gelerek beni Büro Amirliğinize getirdi.”