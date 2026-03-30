Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika haberi! Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı! | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'taki silahlı şüphelinin aşık olduğu kadın için bankaya geldiği ortaya çıktı!

        İstanbul Beşiktaş'ta Muhammet S., işten çıkarıldığı banka şubesine gelerek boğazına bıçak dayadığı banka müdürü Özlem G.E.'yi rehin aldı. Güvenlik Ferhat D.'ye 'Silahını bırak' diye bağırdı; saldırgan ise güvenlik görevlisinin silahını alıp dışarı çıktı. Havaya 1 el ateş açtığı öğrenilen saldırgana Özel Harekat polislerinin operasyonu sırasında köpekle müdahale edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı ve burada çalışan Cansu D.'ye (25) aşık olduğu, kadını takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!

        Olay, saat 10.30 sıralarında Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet S., caddedeki banka şubesine geldi.

        DHA'nın haberine göre içeriye giren şüpheli banka müdürü Özlem G.E.’nin boğazına elindeki bıçağı dayadı. Şüpheli ardından görevlinin güvenlik görevlisi Ferhat D.’ye silahını bırakmasını söyledi. Silahı alan şüpheli dışarıya çıkarak silahla havaya 1 el ateş açtı.

        SOYGUN İHBARI YAPILDI GERÇEK BAŞKA ÇIKTI

        Çevredekilerin soygun ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganı ikna etmeye çalıştı. Uyarılara karşılık vermeyen saldırgan, bankanın yanındaki bahçeye giderek elindeki silahla direnmeye başladı.

        KÖPEKLE MÜDAHALE EDİLDİ

        Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri sevk edildi. Saldırganın teslim olmaması üzerine bahçeye operasyon düzenlendi. Yaklaşık 1 saat süren operasyonda saldırgana, eğitimli özel harekat köpeğiyle müdahale edildi. Dizinden hafif yaralandığı öğrenilen saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak ambulansla teslim edildi. Saldırgan ardından hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin olayda kullandığı tespit edilen silah ve bıçak ise polis tarafından ele geçirildi.

        CANSU D.'YE TAKINTILI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Saldırganın, daha önce 2 gün aynı şubede çalıştığı Cansu D.’ye (25) aşık olduğu ve bu durumu takıntı haline getirdiği için işten çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrolde tarihi ralli
        İran'dan ABD'nin teklifine ilişkin: "Mantıksız talepler"
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye'ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
