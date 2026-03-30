        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İran'dan atılan 4.füze havada önlendi! | Son dakika haberleri

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!

        Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 17:23 Güncelleme:
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
