Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!

Türkiye’de kuzeybatı ve batı bölgeler günlerdir yağmur altında, İstanbul’da kesintisiz 80 saati bulan yağışlı dönem bu akşam mola veriyor. Bursa, Kocaeli ve İstanbul-Tekirdağ-Kırklareli çevresindeki yağmur tahminen 20.00-21.00 sularında kesilecek. 31 Mart Salı gününün büyük kısmında güneş yüzünü gösterecek.

Hava sıcaklıkları Marmara Bölgesi’nde yarından itibaren gündüz 17°C’ye kadar tırmanacak. Batı Karadeniz açıklarında oluşan (Meteorolojide alçak basınç) bir siklon, saat yönünün tersine dönerek bulunduğu alana düzenli yağmur bırakıyor. Bu durum kışın soğuk havasında gerçekleşseydi bu kez İstanbul’a tarihi kar yağmış olurdu, sık karşılaşmadığımız kadar uzun yağışların kesilmesi de, bu alçak basıncın Kırım üzerinde doğru hareket etmesiyle olacak. Bu akşamdan itibaren Marmara’da yağmurun mola vermesi de bu hareketin bizden uzaklaşmasıyla ilişkili.

Benzer bir meteorolojik paterni Doğu Karadeniz açıklarında ya da Kıbrıs’ın doğusunda (Hatay-Kıbrıs arasında) zaman zaman yaşayabiliyoruz. Denizlerin bir körfez yapısıyla karşılaşması, üstlerinde oluşacak bu yükselici hava hareketinin aşırı yağış bırakmasına yardımcı oluyor. Deniz kıyısına yakın merkezlerde aşırı yağış kaydederken, iç kesimlerde bu yağmurları göremeyebiliyoruz.

Bu oldukça bereketli yağmurlar bırakan alçak basınçlı ve yarı durağan cephe sistemi, şehirlerde büyük sellere yol açabiliyor. Neyse ki özellikle Bursa, Kocaeli ve İstanbul çevresindeki yağışlar önemli bir hasara yol açmadı, barajlarda su seviyelerini yükseltti.

Gelecek günlerde de havada yağmur var, fakat kesintisiz bir yağış beklenmiyor. İstanbul-Bursa çevresinde salı gecesi ve 1 Nisan Çarşamba gün içinde biraz yağmur daha düşebilir. Kuvvetli bir yağmur kuzey bölgeler için beklenmiyor. Günlerin bir kısmı Marmara ve Karadeniz çevresinde güneşli geçecek. 7 Nisan’dan itibaren ise hissedilir bir ısınma bekleniyor. İstanbul 19°C’ye, Ankara 18°C’ye kadar ısınabilecek.

1 Nisan Çarşamba günü kıyı Ege’de dikkate alınması gereken kuvvetli yağışlar ve sel riski var. Muğla-Aydın arasında çarşamba akşamı yaklaşırken yağmur iyice kuvvetlenebilir. Geçtiğimiz günlerde topladığı suyla, yeni yağmurları pek yavaşlatamayan ve emme potansiyeli azalan toprak, dik yamaçlı yollarda Akdeniz ve Ege için heyelan riski de doğuruyor.

1-2 Nisan tarihleri Antalya’da aşırı yağmur ihtimali var. Özellikle 2 Nisan Perşembe’nin ilk saatleri Antalya merkez, Kumluca, Kaş, Korkuteli gibi ilçelerde şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları yaşanabilir. Sel riski Fethiye-Muğla çevresinde de 1-2 Nisan tarihlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum.

2-3-4 Nisan tarihlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yerel kar yağışları görülebilir. Hava sıcaklıkları Samsun-Trabzon boyunca 12-14°C’lerde seyrediyor. Güneydoğu Anadolu’da hafta ortasından sonra yağmur bekleniyor, Şırnak ve Hakkari yükseklerinde çarşamba gecesinden sonra hafta sonuna kadar aralıklarla kar yağışı görülebilir. Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde ise orta kuvvette yağmur ve 17-18°C sıcaklıklar var.

Türkiye’de uzun yıllar kuraklıktan ve yetişmeyen sudan söz ettik, gelecekte de bu durum ciddi yapısal önlemler alınmazsa sürecek, bazı mevsimler baraj kapaklarını açmak zorunda kalsak da bazı birbirini takip eden mevsimler boyunca susuzluk çekebiliriz.

Meteoroloji bilimi yaklaşan hava olaylarını hepimizin anlayabileceği dilden aktarmaya çalışıyor. İstanbul-Köstence-Batı Karadeniz arasında dönüp duran bir alçak basınç, onu yerinden edecek bir soğuk ya da sıcak havanın kuzeyden ya da güneyden sokulmaması, bu sistemin olduğu yerde 4 gün yaşamasını ve dinamik biçimde yağış taşıması sağladı. Aslında istesek bu kadar iyi bir sistem ancak düşünebilirdik. Kocaeli, Sakarya, yer yer Batı Karadeniz, Bursa, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul yaklaşan yaz mevsiminde kullanacağı suyun önemli kısmını bu ilkbaharda topluyor. Akdeniz ve kıyı Ege gelecek 4 gün içinde önemli sel riskleri altında olacak. Bereketli ama afete dönüşmeden geçirebilmek dileğiyle.

Fotoğraf: İHA