Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Abdulfettah es-Sisi'den Donald Trump'a çağrı | Dış Haberler

        Abdulfettah es-Sisi'den Donald Trump'a çağrı

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıda bulunarak "İnsanlık adına ve barışseverler adına sana sesleniyorum, bize yardım et ve savaşı durdur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 18:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sisi'den Trump'a çağrı

        Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının devam etmesinin bölge ve dünyada ciddi sonuçları olacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a savaşı durdurması çağrısında bulundu.

        Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Mısır Uluslararası Enerji Fuarı ve Konferansı’nda yaptığı konuşmada, "ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölge ve dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri oluşturduğunu belirterek, çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini" vurguladı.

        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump’a hitaben yaptığı konuşmada, “Bölgemizdeki savaşı durdurabilecek tek kişi sizsiniz.” ifadelerini kullandı.

        Kahire’de düzenlenen ve enerji sektöründen yüzlerce şirket ile çok sayıda uluslararası temsilcinin katıldığı konferansta konuşan Sisi, Trump’a doğrudan çağrıda bulunarak, “İnsanlık adına ve barışseverler adına sana sesleniyorum, bize yardım et ve savaşı durdur.” dedi.

        Sisi, savaşın enerji arzı, fiyatlar ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

        Orta Doğu’daki krizin derinleşmesinin petrol, gübre ve tarım ürünleri fiyatlarını artıracağını belirten Sisi, uluslararası toplumun çatışmaların sona erdirilmesi için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de vurguladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
